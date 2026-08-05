Tegoroczna edycja Tour de Pologne rozpoczęła się 3 sierpnia. Od tego czasu czołowi kolarze świata pokonali już trzy mordercze etapy, które przybliżyły ich do końcowego rozstrzygnięcia losów jednej z najbardziej prestiżowych imprez sezonu.

Pierwszy odcinek, prowadzący z Gdyni do Koszalina (234 kilometry), padł łupem włoskiego kolarza - Jonathana Milana. Zawodnik ekipy Lidl-Trek powtórzył swój wyczyn również przy okazji pokonywania trasy z Międzyzdrojów do Szczecina (150.8 km). To sprawiło, że stał się on bezsprzecznym faworytem do zakończenia tegorocznej edycji Tour de Pologne na pozycji lidera klasyfikacji generalnej.

Włoski lider pokazał klasę. Zwrot akcji zaraz przed metą

5 sierpnia czołowi kolarze świata ponownie pojawili się na polskich drogach. Tym razem mieli oni do pokonania trasę z Gorzowa Wielkopolskiego do Zielonej Góry. Czekało więc na nich piekielnie ciężkie wyzwanie - 193,5 kilometra w niemal ekstremalnych warunkach atmosferycznych. Tego dnia towarzyszyły im bowiem wysokie temperatury oraz niemal bezwietrzna pogoda.

Po około 10 kilometrach jazdy na czele stawki zameldował się Taco van der Hoorn. Holenderski kolarz toczył widowiskową walkę z Radosławem Frątczakiem, który również zdołał oderwać się od peletonu i miał chrapkę na objęcie pozycji lidera.

O dziwo Jonathan Milan przez długi czas nie znajdował się na czele stawki. Mimo to włoski zawodnik doskonale kontrolował przebieg całego wyścigu. Potwierdził to zresztą tuż przed zakończeniem rywalizacji. Na 4 kilometry przed metą Włoch zaczął pracować nad uzyskaniem zwycięstwa w trzecim etapie zmagań z rzędu. Sztuka ta udała mu się. O włos wyprzedził on Noaha Hobbsa i skompletował "hat-trick" wygranych podczas tegorocznej edycji Tour de Pologne. Premię górską zdobył Dries De Bondt natomiast miano najaktywniejszego zawodnika ponownie przypadło Radosławowi Frątczakowi.

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Kolejny etap Tour de Pologne 2026 rozegrany zostanie już 6 sierpnia. Wówczas kolarze zameldują się na trasie Żagań - Karpacz (175.5 km).

Jonathan Milan Luc Claessen Getty Images

Filip Gruszczyński i Radosław Frątczak Adam War¿awa PAP



