Reprezentacja Francji wygrała w sobotę w Bukowinie Tatrzańskiej jazdę drużynową na czas rozegraną w ramach Orlen Wyścigu Narodów - jednej z siedmiu imprez UCI Nations Cup U-23. Polscy kolarze zajęli 14. miejsce.

Zdjęcie Czesław Lang zorganizował Orlen Wyścig Narodów /Adrian Ślazok /East News

Dwudniową rywalizację na Podhalu rozpoczęła jazda drużynowa na czas z Jurgowa do Bukowiny Tatrzańskiej (27 km), w której udział wzięło 16 pięcio- i sześcioosobowych drużyn narodowych.

Reklama

Do klasyfikacji sobotniego wyścigu liczył się czas uzyskany przez trzeciego zawodnika drużyny. Wygrali Francuzi - 40.17 przed Duńczykami - 40.41 i Belgami - 40.46. Polacy, którzy startowali w składzie: Jakub Murias, Piotr Pękala, Marceli Bogusławski, Szymon Krawczyk, Karol Wawrzyniak i Mateusz Kostański, wjechali na metę z 14. czasem - 42.49.

Od startu w Jurgowie (775 m) trasa poprowadzona została w stronę Rzepisk, na stromy (17,7 proc.) podjazd pod ścianę Harnaś (968 m). Ekipy traciły także sporo energii na pozostałych wzniesieniach usytuowanych m.in. w rejonie Czarnej Góry (830 m) i dojeździe na metę w Bukowinie Tatrzańskiej (902 m). Łącznie przewyższenie pierwszego etapu wyniosło 650 metrów.

Zawodnicy podkreślali, że na tym górskim, niezwykle trudnym technicznie etapie najważniejsze było rozłożenie sił.

"Wydaje mi się, że może troszkę za szybko ruszyliśmy tuż po starcie i w efekcie już na drugim podjeździe zostaliśmy w czwórkę, a chwilę później w trójkę. Podjazdy były, jak się to mówi, tak +sztywne+, że nawet jadąc +na kole+ nie było ani chwili odpoczynku" - stwierdził Pękala.

Krawczyk dodał, że sobotni start potraktuje jako naukę na przyszłość.

"Lubię jazdę drużynową, ale głównie ścigam się na torze, więc tak naprawdę ta dzisiejsza trasa mnie trochę zaskoczyła - podjazdy, zjazdy i zero płaskiego. Każdy dawał zmiany na ile go było stać. To naprawdę było ciężkie doświadczenie" - podkreślił.

W niedzielę w wyścigu ze startu wspólnego (113 km) kolarze pojadą znaną z Tour de Pologne pętlą rozpoczynającą i kończącą się w Bukowinie Tatrzańskiej.

"Będzie jeszcze trudniej, bo do ściany Harnaś dojdzie jeszcze ostrzejsza ściana Bukowina (987 m - przyp. PAP), ale na pewno się nie poddamy i włożymy w tę walkę całe serce" - zapewnił Pękala.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kolarstwo. Cataldo wygrywa 15. etap Giro d'Italia. Wideo © 2019 Associated Press



Wyniki Orlen Wyścigu Narodów, jazda drużynowa na czas:

1. Francja 40.17

2. Dania strata 24 s

3. Belgia 29

4. Hiszpania 30

5. Włochy 52

6. Wielka Brytania 1.13

...

14. Polska 2.32

Klasyfikacja indywidualna po 1. etapie:

1. Clement Champoussin (Francja) 40.17

2. Nicolas Prodhomme (Francja)

3. Alan Boileau (Francja) obaj ten sam czas

4. Andreas Kron (Dania) strata 24

5. Mikkel Bjerg (Dania)

6. Niklas Larsen (Dania) obaj ten sam czas

...

44. Jakub Murias (Polska) 2.32

45. Szymon Krawczyk (Polska)

46. Piotr Pękala (Polska) o baj ten sam czas

80. Marceli Bogusławski (Polska) 6.27

81. Mateusz Kostański (Polska) ten sam czas

89. Karol Wawrzyniak (Polska) 10.57

jch/ cegl/