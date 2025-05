To była już siódma edycja Orlen Wyścigu Narodów i był to najlepszy występ polskich kolarzy w historii tej imprezy. Właśnie na tej podstawie można się cieszyć z rosnącego poziomu polskich zawodników. Na ostatnim etapie do samego końca o zwycięstwo walczył Patryk Goszczurny, a najwyżej sklasyfikowanym Polakiem w imprezie, w której triumfował Austriak Marco Schrett, był Mateusz Gajdulewicz.