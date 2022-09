Organizatorzy odwołują rywalizację. W piątek spodziewane dalsze decyzje

Oprac.: Artur Gac Kolarstwo

Piątkowy, szósty etap wyścigu kolarskiego Tour of Britain z Tewkesbury do Gloucester został odwołany. To decyzja w reakcji na śmierć monarchini, królowej Elżbiety II.

