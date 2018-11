Ondrej Cink nowym zawodnikiem Kross Racing Team

28-letni zawodnik z Czech, mogący się pochwalić brązowym medalem mistrzostw świata w cross country w sezonie 2015, podpisał właśnie dwuletni kontrakt z drużyną polskiej marki Kross.

Zdjęcie Ondrej Cink /materiały prasowe



Nowym zawodnikiem zespołu został Ondrej Cink, którego pierwszym sukcesem w karierze było zdobycie w 2010 r. razem z reprezentacją Czech brązowego medalu w sztafecie XC w mistrzostwach Europy w Hajfie. Po taki sam medal sięgnął wraz z kolegami z kadry w trakcie mistrzostw świata w Mont-Sainte-Anne, by w 2012 r. zostać mistrzem świata i drużynowym mistrzem Europy w kategorii wiekowej młodzieżowców. W tym samym roku na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie udało mu się wywalczyć 14. lokatę, a w mistrzostwach Europy w Bernie trzecie miejsce w sztafecie. Z jego osiągnięć przede wszystkim należy wymienić brązowy medal cross country, zdobyty w 2015 r. w mistrzostwach świata w Vallnord.

W sezonie 2017 Cink zdecydował się na przejście do kolarstwa szosowego. W tym czasie startował w prestiżowych wyścigach z serii UCI World Tour, jak Strade Bianche czy Tour de France. Po rocznej przerwie stwierdził, że XC jest tym co lubi najbardziej i powrócił do ścigania się w tej dyscyplinie kolarstwa.

"Jestem bardzo szczęśliwy, mogąc dołączyć do zespołu Kross Racing Team. Czuję się gotowy na nowe wyzwania, które czekają na mnie w tak świetnym zespole. To zaszczyt współpracować z tak uznaną zawodniczką jak Maja Włoszczowska i innymi bardzo dobrymi zawodnikami. Daje mi to naprawdę wielką motywację do osiągania jak najwyższych sportowych wyników" - mówi Ondrej Cink.

Czech jest pierwszą nowa twarzą, przedstawioną przez Kross Racing Team na sezon 2019.

"Nasz zespół jest już skompletowany na przyszły rok i sukcesywnie będziemy odsłaniać karty. Bardzo cieszę się, że udało się nam pozyskać Ondreja do drużyny. Znam go od początku jego kariery, także w tym sezonie bacznie obserwowałem jego powrót na MTB z szosy i widzę w nim duży potencjał. Mam nadzieję, że przyniesie nam wiele wspaniałych sukcesów" - komentuje Kornel Osicki, menedżer KRT.