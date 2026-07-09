Okradli Polaka w sercu Paryża. Wielkie rozczarowanie, pamięta o tym do dziś

Polski gwiazdor w środowisku kolarskim zasłynął przede wszystkim za sprawą świetnej jazdy podczas etapów górskich. Ogromne umiejętności pozwoliły mu na trzy triumfy etapowe podczas legendarnego Tour de France. Do historii przeszły obrazki przedstawiające naszego rodaka jadącego w charakterystycznej koszulce w grochy przeznaczonej dla najlepszego górala. Prestiżową klasyfikację 36-latek wygrywał aż dwukrotnie, o czym wspominaliśmy na wstępie.

Nagrodą za triumf jest choćby wzięcie udziału w wyjątkowej dekoracji. Ta ma miejsce w samym sercu Paryża, na kultowych Polach Elizejskich. O ile pierwsza w przypadku Polaka zakończyła się bez większych perturbacji, o tyle w 2016 roku wrócił on do ojczyzny niepocieszony. W stolicy Francji doszło wówczas do przykrego incydentu. Brązowy medalista olimpijski opowiedział o nim w podcaście Eurosportu na YouTube.

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"Schodzę z podium w Paryżu, przychodzę i pytam się: 'A gdzie jest mój puchar?'. A on był taki piękny, szklany. Prawie metr, bo miał tak na oko z osiemdziesiąt centymetrów. A tego pucharu nie ma, ktoś mi 'podwędził'. Taka fajna nagroda... Siedzi teraz pewnie u kogoś w domu. Przyszedłem do autobusu, a już pucharu nie ma. Aż żal, bo jednak mieć ten puchar to jest coś. Muszę sobie chyba zrobić jedną replikę" - wyznał.

Wspomniane trofeum miało dla Polaka szczególną wartość nie bez powodu. "Mam wszystkie rowery, wszystkie puchary, wszystkie koszulki, w których wygrywałem. Trzymam je w jednym miejscu, nie mogę zdradzić gdzie dokładnie. To jest taka moja pamiątka. Może kiedyś uda się otworzyć coś swojego. Może nie będzie to muzeum, ale coś co będzie można odwiedzić. Żeby ludzie zobaczyli, że fajnie jest mieć trochę swojej historii" - wyjaśnił.

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W domu Rafała Majki nie brakuje naprawdę ciekawych przedmiotów. "Mam nawet motocykl od Tadeja Pogacara. Dał mi w prezencie. Fajna sprawa. Jest trochę tego" - powiedział. Słoweniec to najlepszy kolarz świata. Obecnie walczy o kolejny z rzędu triumf we francuskich zmaganiach.

Rafał Majka ANDRZEJ BANAS East News

Rafał Majka Mateusz Birecki AFP

Rafał Majka MARCO BERTORELLO AFP





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