Odwołano kolarski wyścig Dookoła Słowenii z powodu obaw o koronawirusa

Nie odbędzie się zaplanowany na okres 10-14 czerwca wyścig kolarski Dookoła Słowenii – poinformowali w piątek organizatorzy. Powodem są obawy związane z pandemią koronawirusa.

W 2017 roku w tych zawodach triumfował Rafał Majka, a w 2005 najlepszy był Przemysław Niemiec.

Rząd Słowenii wprowadził kwarantannę w całym kraju, aby spowolnić rozprzestrzenianie się zakażenia koronawirusem. Mieszkańcy muszą ograniczyć kontakty towarzyskie, a wszelkie spotkania w miejscach publicznych będą zabronione. Mandat za złamanie postanowień dekretu może wynieść nawet do 400 euro.



Od poniedziałku władze zamknęły wszystkie szkoły i przedszkola, transport publiczny, hotele, bary, restauracje, centra sportowe i większość sklepów, z wyjątkiem tych z żywnością. We wtorek zostały wstrzymane do odwołania połączenia lotnicze. Kilka firm, w tym największy słoweński eksporter Revoz, filia francuskiego Renault, zostało zamkniętych z powodu braku części do produkcji.



W obecnej sytuacji organizatorzy kolarskiego wyścigu nie mają możliwości przygotowania imprezy.



W Słowenii odnotowano 319 przypadków zainfekowania koronawirusem. Jedna osoba zmarła.