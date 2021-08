Dla kolarza Team DSM wygrana na piątym etapie Tour de Pologne 2021 byłą pierwszą od dwóch lat, kiedy to zwyciężył na ósmym etapie Vuelta a Espana. Nic dziwnego, że był w bardzo dobrym nastroju w Bielsku-Białej. - Tak, czekałem na to długo. Ostatnia wygrana była na Vuelcie, ale potem przyszedł koronawirus i mieliśmy mniej startów. Jestem bardzo zadowolony z kolejnej wygranej w cyklu WorldTour. W przeszłości już startowałem w Polsce, bardzo mi się tutaj podoba i tym bardziej cieszę się z dzisiejszego zwycięstwa - mówił na mecie uśmiechnięty Anrdt.

