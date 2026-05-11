Niesamowity rekord Polaka, zapisał się w historii. Warto zapamiętać to nazwisko

Tomasz Kalemba

Nasi znakomici kolarze albo już zakończyli kariery, jak Rafał Majka, czy Maciej Bodnar, albo najlepsze lata, jak Michał Kwiatkowski, mają już za sobą. Wydawało się, że długo przyjdzie nam czekać na ich następców, ale pojawia się światełko w tunelu. Młodzież znowu pokazuje się z bardzo dobrej strony. W historii polskiego kolarstwa właśnie zapisał się Leon Janikowski.

Leon Janikowski w żółtej koszulce i czapce na ramionach kolegów z drużyny na scenie z banerem i flagami.
Leon Janikowski na ramionach kolegów

W World Tourze już nie jeździ tak wielu polskich kolarzy, jak kiedyś, ale na arenie międzynarodowej z dobrej strony zaczynają się pokazywać młodzi zawodnicy, jak: Patryk Goszczurny, Mateusz Gajdulewicz, czy Jan Jackowiak.

W Czechach w historii naszego kolarstwa zapisał się z kolei Leon Janikowski, który - jako pierwszy Polak - wygrał Wyścig Pokoju do lat 17.

Rekord trasy młodego Polaka i historyczny triumf

To była już 50. edycja Wyścigu Pokoju juniorów młodszych, który jest najbardziej prestiżowym wyścigiem w tej kategorii wiekowej. Janikowski, kolarz Tarnovii Tarnowo Podgórne i Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Świdnicy, błysnął w jeździe indywidualnej na czas.

Polak wygrał 15-kilometrową jazdę indywidualną na czas, bijąc przy okazji rekord trasy. Dzięki temu wygrał - jako pierwszy polski kolarz w historii w tej kategorii wiekowej - cały wyścig.

Janikowski o dwie sekundy wyprzedził Duńczyka Philipa Hildtofta i o 29 sekund Szwajcara Thibaut Beckersa. Na szóstym miejscu, ze stratą 32 sekund, zawody ukończył inny z Polaków Dawid Bartyzel.

Ten wyścig wygrywali wielcy kolarze

"Na takiego wychowanka czekaliśmy kilka lat. Po Pawle Cieśliku jest kolejny niesamowity talent i zawodnik myślę "kompletny" (...) Brawa dla jego trenera Konrada Olejniczaka, bo talent sam nie zostaje mistrzem" - napisał w mediach społecznościowych Piotr Broński, trener kolarzy Tarnovii Tarnowo Podgórne.

Warto wspomnieć, że w przeszłości wyścig ten wygrywały takie kolarskie sławy jak: Peter Sagan, Bernhard Eisel, czy Matej Mohorić.

Grupa pięciu osób stojących przy żółtym vanie teamu kolarskiego, wśród nich dwóch kolarzy w profesjonalnych strojach trzymających rower wyścigowy, wszyscy uśmiechnięci i pozujący do wspólnego zdjęcia.
Leon Janikowski wraz z ekipąFacebook/DZSMS.LO.swidnicamateriały prasowe
