Niesamowity rekord Polaka, zapisał się w historii. Warto zapamiętać to nazwisko

W World Tourze już nie jeździ tak wielu polskich kolarzy, jak kiedyś, ale na arenie międzynarodowej z dobrej strony zaczynają się pokazywać młodzi zawodnicy, jak: Patryk Goszczurny, Mateusz Gajdulewicz, czy Jan Jackowiak.

W Czechach w historii naszego kolarstwa zapisał się z kolei Leon Janikowski, który - jako pierwszy Polak - wygrał Wyścig Pokoju do lat 17.

Rekord trasy młodego Polaka i historyczny triumf

To była już 50. edycja Wyścigu Pokoju juniorów młodszych, który jest najbardziej prestiżowym wyścigiem w tej kategorii wiekowej. Janikowski, kolarz Tarnovii Tarnowo Podgórne i Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Świdnicy, błysnął w jeździe indywidualnej na czas.

Polak wygrał 15-kilometrową jazdę indywidualną na czas, bijąc przy okazji rekord trasy. Dzięki temu wygrał - jako pierwszy polski kolarz w historii w tej kategorii wiekowej - cały wyścig.

Janikowski o dwie sekundy wyprzedził Duńczyka Philipa Hildtofta i o 29 sekund Szwajcara Thibaut Beckersa. Na szóstym miejscu, ze stratą 32 sekund, zawody ukończył inny z Polaków Dawid Bartyzel.

Ten wyścig wygrywali wielcy kolarze

"Na takiego wychowanka czekaliśmy kilka lat. Po Pawle Cieśliku jest kolejny niesamowity talent i zawodnik myślę "kompletny" (...) Brawa dla jego trenera Konrada Olejniczaka, bo talent sam nie zostaje mistrzem" - napisał w mediach społecznościowych Piotr Broński, trener kolarzy Tarnovii Tarnowo Podgórne.

Warto wspomnieć, że w przeszłości wyścig ten wygrywały takie kolarskie sławy jak: Peter Sagan, Bernhard Eisel, czy Matej Mohorić.

Leon Janikowski wraz z ekipą

