Niebywały sukces Niewiadomej-Phinney. Powalczy o prestiżową nagrodę

Katarzyna Niewiadoma-Phinney w tym sezonie po raz kolejny udowodniła, że nie bez powodu zaliczana jest do grona najlepszych kolarek świata. Polka zdobyła srebrny medal mistrzostw Europy w wyścigu ze startu wspólnego, wywalczyła 3. miejsce w klasyfikacji generalnej Tour de France Femmes oraz Tour de Suisse Women. W wiosennych klasykach również imponowała formą - zarówno w Ronde van Vlaanderen, jak i w La Fleche Wallonne Feminine zajmowała czwarte miejsce, przegrywając jedynie z największymi gwiazdami kobiecego peletonu. Jej konsekwencja, wytrzymałość i waleczność sprawiły, że sezon zakończyła na 9. pozycji w światowym rankingu UCI.

Katarzyna Niewiadoma-Phinney nominowana do nagrody Velo d'Or

Znakomita postawa Polki została dostrzeżona przez francuski dziennik L'Equipe, który ogłosił listę nominowanych do nagrody Velo d'Or 2025 - jednego z najbardziej prestiżowych wyróżnień w świecie kolarstwa. Wyróżnienie to od ponad dwóch dekad trafia do najlepszych zawodników i zawodniczek sezonu, wyłanianych w głosowaniu dziennikarzy sportowych z całego świata.

W kobiecej kategorii, obok Niewiadomej-Phinney, znalazły się największe gwiazdy współczesnego peletonu: Demi Vollering, Marianne Vos, Lorena Wiebes, Marlen Reusser, Elisa Longo Borghini, Pauline Ferrand-Prevot, Mischa Bredewold, Puck Pieterse oraz Kimberley Le Court Pienaar. Francuski dziennik zaznaczył, że w tym roku zabrakło ubiegłorocznej triumfatorki Lotte Kopecky, która z powodu problemów zdrowotnych nie była w stanie w pełni przepracować sezonu.

Wśród mężczyzn o tytuł Velo d'Or 2025 powalczą m.in. Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard i Mathieu van der Poel. Eksperci wskazują, że głównymi faworytami do zwycięstwa w obu kategoriach są właśnie Pogacar oraz Vollering, którzy zakończyli sezon na czele rankingu UCI.

Dla Katarzyny Niewiadomej-Phinney sama nominacja jest już ogromnym wyróżnieniem i potwierdzeniem, że jej talent, determinacja i praca są zauważane na całym świecie. Polka udowadnia, że mimo silnej konkurencji w kobiecym peletonie wciąż potrafi walczyć o najwyższe laury. Laureatów nagrody poznamy pod koniec roku.

