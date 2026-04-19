Niebywały sukces Katarzyny Niewiadomej-Phinney. Zadecydowały ułamki sekund

Katarzyna Niewiadoma-Phinney ma za sobą słodko-gorzkie tygodnie. Pod koniec lutego Polka zajęła drugie miejsce w kolarskim wyścigu Omloop Het Nieuwsblad, ulegając na finiszu jedynie Demi Vollering z FDJ United-SUEZ. Następnie wyczyn ten powtórzy podczas słynnego wyścigu Strade Bianche. Lepsza od niej była wówczas Elise Chabbey z FDJ United-Suez. Na tyle samo szczęścia nasza gwiazda reprezentująca barwy zespołu CANYON//SRAM zondacrypto nie mogła liczyć podczas wyścigu Mediolan - San Remo. Wówczas wzięła ona bowiem udział w naprawdę niebezpiecznej kolizji. Na szczęście ominęły ją poważniejsze obrażenia, a Polka szybko mogła wznowić treningi i przygotować się do kolejnych występów.

Kolejne podium dla Katarzyny Niewiadomej-Phinney. Drugie miejsce w wyścigu Amstel Gold Race

W niedzielę 19 kwietnie odbyła się 12. edycja Amstel Gold Race w Holandii, która rozpoczęła tak zwany "tryptyk ardeński" (w jego skład wchodzą również Strzała Walońska i Liege-Bastogne-Liege). Na starcie nie zabrakło Katarzyny Niewiadomej-Phinney, która reprezentuje barwy zespołu CANYON//SRAM zondacrypto. Polka - podobnie z resztą, jak pozostałe rywalki - mogła jedynie patrzeć, jak rośnie przewaga liderującej Pauli Blasi z UAE Team ADQ. Dopiero w samej końcówce triumfatorka Amstel Gold Race 2019 odłączyła się od peletonu, a o drugie miejsce do samego końca walczyła z doświadczoną przeciwniczką, Demi Vollering (FDJ United - SUEZ).

Ostatecznie nasza reprezentantka zdołała pokonać na finiszu Holenderkę i uplasowała się na drugim miejscu, wygrywając ten mini pojedynek o ułamek sekundy. Wyścig wygrała Paula Blasi z czasem 04:02:15, a Katarzyna Niewiadoma-Phinney i Demi Vollering traciły do niej 27 sekund.

Wyniki Amstel Gold Race:

1. Paula Blasi - 04:02:15

2. Katarzyna Niewiadoma-Phinney - +00:27

3. Demi Vollering - +00:27

4. Letizia Paternoster - +00:43

5. Noemi Ruegg - +00:43

6. Karlijn Swinkels - +00:43

7. Sarah Van Dam - +00:43

8. Riejanne Markus - +00:43

9. Anna van der Breggen - +00:43

10. Puck Pieterse - +00:43

Katarzyna Niewiadoma-Phinney na odpoczynek nie będzie miała zbyt wiele czasu. Już za kilka dni odbędzie się bowiem tegoroczna edycja słynnego wyścigu Strzała Walońska, który Polka wygrała w sezonie 2024.

