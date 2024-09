Nie żyje 18-letnia Muriel Furrer. Kolarka miała wypadek na mistrzostwach świata

18-latka miała wypadek w czwartek na trasie pomiędzy Zumikon i Kuesnacht podczas wyścigu szosowego juniorek do lat 19. Z niewiadomych przyczyn podczas jednego ze zjazdów nagle upadła i doznała poważnych obrażeń głowy. Młoda kolarka natychmiast przetransportowana została helikopterem ratunkowym do szpitala, trafiła tam w stanie krytycznym. Lekarze robili co w ich mocy, jak donosi SRF, Furrer przeszła skomplikowaną operację. Niestety jej życia nie udało się uratować.