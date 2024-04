I to jest z jednej strony jego klątwa, bo gdybyśmy chcieli pokusić się o obiekt podobny do tego w Pruszkowie, to pewnie trzeba byłoby się solidnie nagimnastykować. Z drugiej strony to jest dla niego koło ratunkowe, bo dzięki temu jeszcze stoi. Nie jestem marzycielem, choć pewnie, że chciałbym w Szczecinie nowoczesnego obiektu. Najważniejsze jednak jest to, by ten, który stoi doprowadzić w ogóle do stanu używalności

~ podkreślił Zieliński, który na temat toru kolarskiego w swoim rodzinnym mieście pisał pracę magisterską.