Nairo Quintana pójdzie śladem Miguela Angela Lopeza?

Gdyby do Team Medellin dołączył również Quintana, mielibyśmy do czynienia z przedziwnym tworem, kolarskim "Galacticos" na peryferiach profesjonalnego sportu. Duet górali nie mógłby bowiem rywalizować w wyścigach rangi World Tour, a co za tym idzie - wrota do najbardziej prestiżowych imprez byłyby dla niego zamknięte.