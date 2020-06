Mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym odbędą się zgodnie z planem w Aigle i Martigny w dniach 20-27 września - poinformowali w piątek szwajcarscy organizatorzy. Wcześniej media spekulowały, że impreza może być przeniesiona na Bliski Wschód.

"Ze względu na światową sytuację epidemiologiczną zachowujemy wymaganą ostrożność, ale dajemy też silny sygnał, że będziemy gotowi" - powiedział współprzewodniczący komitetu organizacyjnego Gregory Devaud.

Próbą generalną dla gospodarzy będą mistrzostwa Szwajcarii, zaplanowane w Aigle i Martigny na 22 sierpnia.

Organizatorzy spodziewają się, że w mistrzostwach świata wystartuje ok. 1200 zawodników z 80 krajów. Kończący zawody wyścig elity mężczyzn (27 września) odbędzie się na trasie uważanej za jedną z najbardziej selektywnych w historii - 249 km, 4040 m przewyższenia, z podjazdem Petite Forclaz na ostatniej pętli.

