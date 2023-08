MŚ w kolarstwie: Triumf Kopecky w wyścigu elity, Skalniak-Sójka poza "10"

Kopecky, która w ubiegłym roku miała srebro, przekroczyła linię mety samodzielnie po udanej ucieczce na ostatnich kilometrach. Drugie miejsce zajęła Holenderka Demi Vollering, a trzecie - Dunka Cecilie Uttrup Ludwig. Obie straciły do 27-letniej Belgijki siedem sekund.

To trzecie złoto Kopecky w mistrzostwach w Szkocji. Dwa wcześniejsze wywalczyła na welodromie, gdzie triumfowała w wyścigu eliminacyjnym oraz punktowym. Na torze zdobyła też brąz w konkurencji omnium.

Wcześniej przez długi czas samodzielnie uciekała Elise Chabbey, jednak ok. 15 km przed metą grupa, m.in. z Kopecky, ją złapała i narzuciła na tyle duże tempo, że Szwajcarka dojechała dopiero na siódmej pozycji - 1.24 straty.

Powody do rozgoryczenia ma doświadczona Annemiek van Vleuten, która jechała jeszcze kilkanaście kilometrów przed metą w czołowej grupie, ale nie mogła walczyć o zwycięstwo, bo złapała "gumę". 40-letnia Holenderka to dwukrotna mistrzyni świata, która w tym roku broniła tytułu. Ostatecznie zajęła ósmą lokatę ze stratą blisko trzech minut do triumfatorki.