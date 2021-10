MŚ w kolarstwie torowym: W Roubaix Polacy liczą na medale

Kolarstwo

W środę we francuskim Roubaix rozpoczną się 111. mistrzostwa świata w kolarstwie torowym. Dla części reprezentantów Polski będzie to druga w krótkim czasie okazja do rehabilitacji za nieudane igrzyska olimpijskie w Tokio.

