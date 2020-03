Mateusz Rudyk nie zdobył medalu w sprincie w ostatnim dniu mistrzostw świata na torze kolarskim w Berlinie. Zajął czwarte miejsce, przegrywając walkę o brąz z Malezyjczykiem Azizulhasni Awangiem. „Rywale byli lepsi” - przyznał.

Nie udało się panu powtórzyć wyniku z ubiegłorocznych mistrzostw świata w Pruszkowie, gdzie zdobył pan brązowy medal...

Mateusz Rudyk: Cóż, rywale byli lepsi. Holendrzy są w ogóle poza zasięgiem, natomiast Awang również był szybszy, choć moim zdaniem w pierwszym wyścigu nie pojechał czysto. Był kontakt między nami, ale sędziowie uznali, że nie miało to wpływu na wynik. Ja mam inne zdanie, ale musiałem pogodzić się z taką decyzją.

Po pierwszym wyścigu z Awangiem polska ekipa złożyła protest...

- Przepisy mówią wyraźnie, że nie może dojść do kontaktu z drugim zawodnikiem. Malezyjczyk uderzył mnie ciałem w udo. To się stało na ostatnim wirażu, 100 metrów przed metą. Wybił mnie w ten sposób z prędkości i minimalnie udało mu się wygrać. Gdyby nie to, kolejność mogła być odwrotna.

Kto pierwszy przełamie hegemonię Holendrów w sprincie?

- W tej chwili Holendrzy są niesamowici. To oni wyznaczają trendy w naszej konkurencji, to ich wszyscy muszą gonić. Z Lavreysenem i Hooglandem nikt tutaj nie nawiązał walki. W półfinale próbowałem ścigać się z Hooglandem. Drugi bieg wyglądał trochę lepiej, ale nie ma co ukrywać, że zabrakło mocy.

Kibice kolarstwa wiedzą, że jest pan diabetykiem. Trudno było panu spędzić tyle godzin na torze?

- Jestem do tego przyzwyczajony. A co do cukrzycy, dzięki wszczepionemu czipowi i specjalnej aplikacji na telefonie komórkowym cały czas kontroluję poziom cukru we krwi. W czasie zawodów poziom bardzo skacze. Jest wysiłek fizyczny, jest wielki stres, ale jakoś sobie z tym radzę i cały czas uczę się czegoś nowego na temat tej choroby.

Jakie ma pan teraz plany?

- Nie ma czasu na odpoczynek, masa pracy przede mną. Do igrzysk pozostało już tylko pięć miesięcy. Przez tydzień odpocznę psychicznie od roweru i z powrotem wezmę się do roboty. Tutaj nie udało się zdobyć medalu, ale nie mam do siebie pretensji. Ja i cały mój sztab szkoleniowy daliśmy z siebie sto procent. Miejmy nadzieję, że w Tokio będzie lepiej.

Rozmawiał w Berlinie - Artur Filipiuk





Zdjęcie Azizulhasni Awang i Mateusz Rudyk / PAP/EPA