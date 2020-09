​MŚ w kolarstwie. Imola wyjściem awaryjnym. W czwartek początek

W czwartek we włoskiej Imoli rozpoczną się 93. mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym, przeniesione ze Szwajcarii i skrócone tylko do konkurencji elity. Wystartuje w nich 14 Polaków, na czele z Michałem Kwiatkowskim i Katarzyną Niewiadomą.

Decyzja o tym, że Imola zorganizuje mistrzostwa, zapadła dopiero 2 września. Pierwotnie zawody miały się odbyć w dniach 20-27 września w szwajcarskich miejscowościach Aigle i Martigny, z udziałem także juniorów i młodzieżowców. 12 sierpnia Szwajcarzy zrezygnowali, gdy tamtejsze władze wprowadziły nowe przepisy epidemiczne, ograniczając wszelkie zgromadzenia do tysiąca osób. Międzynarodowa Unia Kolarska (UCI) zaczęła gorączkowe poszukiwania nowego organizatora.

W mediach pojawiły się spekulacje, że mistrzostwa zostaną przeniesione do Austrii lub do Francji, ale ostatecznie wybór padł na Imolę. Włosi przedstawili ciekawą i wymagającą trasę wyścigów ze startu wspólnego. Odbędą się one na rundzie długości 28,8 km, z dwoma podjazdami - Mazzolano (2,8 km; średni kąt nachylenia 5,9 proc.) oraz Cima Gallisterna (2,7 km; 6,4 proc.).

Mężczyźni będą musieli pokonać rundę dziewięciokrotnie, co daje łączny dystans 258,2 km i przewyższenie blisko 5 tys. metrów. Kobiety pokonają pięć okrążeń (143 km, przewyższenie ok. 2,8 tys. metrów). Start i meta będzie zlokalizowana na słynnym torze samochodowym, na którym w latach 1980-2006 organizowano wyścigi Formuły 1 o Grand Prix San Marino.

Po raz pierwszy od kilku lat organizatorzy zdecydowali się na przeprowadzenie wyścigu na okrężnej trasie. Poprzednio miało to miejsce w 2014 roku w hiszpańskiej Ponferradzie, gdzie po tęczową koszulkę sięgnął Michał Kwiatkowski.

Właśnie Kwiatkowski będzie liderem biało-czerwonych w wyścigu w ostatnim dniu mistrzostw. Torunianin pokazał dobrą formę na Tour de France, wygrał jeden z etapów. W roli jego pomocników wystąpią: Michał Gołaś, Łukasz Owsian, Maciej Paterski, Stanisław Aniołkowski i Kamil Małecki.

W sobotę w wyścigu kobiet druga zawodniczka niedawnego Giro d'Italia Katarzyna Niewiadoma będzie mogła liczyć na wsparcie Małgorzaty Jasińskiej, Karoliny Kumięgi, Marty Lach, Katarzyny Wilkos i Anny Plichty.

- Jestem dobrej myśli. Michał i Kasia pokazali wielką klasę w Tour de France i w Giro d 'Italia, a przy tym potrafią jeździć w wyścigach jednodniowych. Kasia w sierpniu w Plouay zdobyła brązowy mistrzostw Europy, a Michał, wiadomo, mistrz świata z Ponferrady, zwycięzca wielu klasyków. Teraz oboje mają kilka dni odpoczynku - powiedział dyrektor sportowy PZKol Marek Leśniewski.

- Na szczęście dla nas Michał nie musiał ciężko pracować na ostatnich etapach Tour de France, bo wycofał się lider jego drużyny Egan Bernal. Michał jest w gazie. Liczę na jego inteligencję, on potrafi zawsze odnaleźć się w końcówce wyścigu, a im dłużej będzie miał wsparcie kolegów, tym lepiej - dodał Leśniewski.

Polacy spróbują zrehabilitować się za słaby start przed rokiem w angielskim hrabstwie Yorkshire. Rozgrywanego w strugach deszczu wyścigu elity nie ukończył żaden z sześciu podopiecznych Piotra Wadeckiego, dostosowując się do słabego poziomu biało-czerwonych w innych konkurencjach (najwyższą, 17. lokatę zajął Szymon Sajnok w wyścigu młodzieżowców).

W Imoli zabraknie obrońców tytułu Annemiek van Vleuten i Madsa Pedersena. Holenderka złamała kość nadgarstka podczas Giro d'Italia, a Duńczyk uznał, że trasa mistrzostw jest dla niego zbyt trudna. Liderem duńskiej ekipy będzie w tej sytuacji srebrny medalista olimpijski z Rio de Janeiro Jakob Fuglsang.

W gronie faworytów są wymieniani: Belg Wout van Aert, Francuz Julian Alaphilippe, Hiszpan Alejandro Valverde i nieoczekiwany triumfator Tour de France Słoweniec Tadej Pogacar. Złą passę będzie chciał przerwać trzykrotny mistrz świata Słowak Peter Sagan, który w tym sezonie nie odniósł ani jednego zwycięstwa, a w "Wielkiej Pętli" przegrał rywalizację o zieloną koszulkę najlepszego w klasyfikacji punktowej z Irlandczykiem Samem Bennettem.

Mistrzostwa rozpocznie w czwartek jazda indywidualna na czas kobiet z udziałem Anny Plichty. Następnego dnia w tej konkurencji wystartują Maciej Bodnar i Kamil Gradek. Trasa czasówek, identyczna dla kobiet i mężczyzn, jest dość płaska i ma 31,7 km.

Skład reprezentacji Polski na MŚ w Imoli:

kobiety: Małgorzata Jasińska (Casa Dorada), Karolina Kumięga (TKK Pacific Nestle Fitness), Marta Lach (CCC-Liv), Katarzyna Niewiadoma (Canyon-SRAM), Anna Plichta (Trek-Segafredo), Katarzyna Wilkos (Mat ATOM Deweloper Wrocław); jazda indywidualna na czas: Anna Plichta (Trek Segafredo)

mężczyźni: Michał Kwiatkowski, Michał Gołaś (obaj Ineos Grenadiers), Łukasz Owsian (Arkea-Samsic), Maciej Paterski (Wibatech Merx), Stanisław Aniołkowski (CCC Development), Kamil Małecki (CCC); jazda indywidualna na czas: Maciej Bodnar (Bora-Hansgrohe), Kamil Gradek (CCC).

Program mistrzostw:

czwartek - jazda indywidualna na czas kobiet piątek - jazda indywidualna na czas mężczyzn sobota - wyścig ze startu wspólnego kobiet niedziela - wyścig ze startu wspólnego mężczyzn

