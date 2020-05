MŚ w kolarstwie górskim. Zawody przeniesione na październik do Austrii

Mistrzostwa świata w kolarstwie górskim w olimpijskiej konkurencji cross country, pierwotnie zaplanowane w czerwcu w niemieckim Albstadt, zostały przeniesione do austriackiego Leogang i odbędą się w terminie 5-11 października.

Leogang już wcześniej był wyznaczony na gospodarza mistrzostw świata w innej konkurencji MTB - zjeździe, a teraz włączy do programu wyścigi - poinformowała w piątek Międzynarodowa Unia Kolarska (UCI).

UCI podała również nowy kalendarz Pucharu Świata cross country, który obejmuje osiem zawodów w sześciu miejscowościach - od września do listopada. Inauguracja odbędzie się w szwajcarskim Lenzerheide (5-6 września), a kolejne etapy to: Val di Sole we Włoszech (12-13 września), Les Gets we Francji (19-20 września), czeskie Nove Mesto (dwie imprezy od 29 września do 4 października), słoweński Maribor (dwie imprezy w dniach 15-18 października) oraz portugalska Lousa (29 października - 1 listopada).

af/ sab/