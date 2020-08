MP w kolarstwie górskim. 14. tytuł Mai Włoszczowskiej

Maja Włoszczowska (Kross Racing Team) wygrała w niedzielę w Mrągowie wyścig o mistrzostwo Polski w kolarstwie MTB w konkurencji cross country, sięgając po 14. w karierze złoty medal imprezy tej rangi. Wśród mężczyzn zwyciężył Krzysztof Łukasik.

Włoszczowska minęła linię mety z przewagą ponad minuty nad najgroźniejszą rywalką - Aleksandrą Podgórską, a doświadczona Katarzyna Solus-Miśkowicz straciła do zwyciężczyni już blisko cztery minuty.

Wśród mężczyzn walka była bardziej wyrównana. Łukasik wyprzedził kolegę Włoszczowskiej z Kross Racing Team - Bartłomieja Wawaka o 45 s i Filipa Heltę o 1.18.



Bezpośrednio po wyścigu dwukrotna srebrna medalistka olimpijska przyznała, że był on trudny, także z uwagi na wysoką temperaturę.



"To jedna z najtrudniejszych tras, na jakich się ścigamy. Nie jest może wymagająca technicznie, ale podjazdy są bardzo męczące. Ta Piekielna Góra (tak nazywane jest wzniesienie na trasie - przyp. red.) jest rzeczywiście piekielnie wymagająca. Będziemy się długo regenerować po tym wyścigu. Na szczęście jesteśmy na Mazurach i możemy się schłodzić w jeziorze" - zażartowała.



Multimedalistka MP i imprez światowych powiedziała także, że przed wyścigiem nie była pewna swej dyspozycji.



"Długa przerwa i pewne kłopoty zdrowotne spowodowały, że miałam obawy co do formy. Okazało się jednak, że choć rywalki naciskały, udało się obronić tytuł" - podsumowała.



W trzydniowych mistrzostwach kraju w Mrągowie odbyła się także rywalizacja w młodszych kategoriach wiekowych oraz tzw. mastersów i zawodników cyklosportu.



Wyniki mistrzostwa Polski MTB 2020:

- elita kobiet

1. Maja Włoszczowska (Kross Racing Team) 1:25.33

2. Aleksandra Podgórska (Volkswagen Samochody Dostawcze MTB Team) strata 1.19

3. Katarzyna Solus-Miśkowicz (KSM Trek Racing Team) 3.52

4. Gabriela Wojtyła (UKS Sokół Superior Zator) 5.28

5. Paula Gorycka (Struby-Bixs Team MTB) 6.28

6. Zuzanna Krzystała (Volkswagen Samochody Dostawcze MTB Team) 6.46



- do lat 23 kobiet

1. Klaudia Czabok (Warszawski Klub Kolarski) 1:36.08

2. Antonina Białek (Warszawski Klub Kolarski) strata 1.47

3. Kinga Kalembkiewicz (KLKS Azalia Brzóza Królewska) 2 okrążenia



- elita mężczyzn

1. Krzysztof Łukasik (JBG-2 CRYOSPACE) 1:33.03

2. Bartłomiej Wawak (Kross Racing Team) strata 45 s

3. Filip Helta (Volkswagen Samochody Dostawcze MTB Team) 1.18

4. Adrian Brzózka (JBG-2 CRYOSPACE) 1.41

5. Piotr Konwa (SGR Specialized) 1.55

6. Piotr Kryński (Volkswagen Samochody Dostawcze MTB Team) 2.26



- do lat 23 mężczyzn

1. Piotr Kryński (Volkswagen Samochody Dostawcze MTB Team) 1:35.29

2. Stanisław Nowak (Volkswagen Samochody Dostawcze MTB Team) strata 3.19

3. Karol Ostaszewski (Warszawski Klub Kolarski) 5.45



sztafety MIX

1. Volkswagen Samochody Dostawcze MTB Team 46.59

(Stanisław Nowak, Aleksandra Podgórska, Krzysztof Klimek, Filip Helta)

2. Warszawski Klub Kolarski strata 1.57

(Karol Ostaszewski, Miłosz Ośko, Klaudia Czabok, Konrad Czabok)

3. Mitutoyo AZS Vratislavia Wrocław 5.06

(Jakub Kowalczyk, Adam Wąsowicz, Hanna Fijałkowska, Łukasz Klimaszewski)