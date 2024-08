Mocny początek Tour de Pologne. Kraksa w peletonie i walka na ostatnich metrach

We Wrocławiu, podobnie jak w innych miejscowościach Dolnego Śląska, kolarzy przygotowały tłumy kibiców. Zaplanowana przez organizatorów trasa nie była prosta - pojawiło się bardzo dużo przewyższeń, szczególnie pod koniec, gdzie kolarze musieli zmierzyć się z męczącym podjazdem pod Orlinek, a także przy drugiej premii górskiej, na Przełęczy Kowarskiej znajdującej się na wysokości 727 m n.p.m.

Tour de Pologne. Zacięta walka między czterema zawodnikami

Pierwszą premię górską zdobył Michał Paluta na Przełęczy Tąpadła. Niemal dogonił go wtedy Holender Jan Maas. Szymon Sajnok wygrał dwie premie lotne LOTTO - w Sobóce i w Czarnym Borze. Premię specjalną zgarnął za to Norbert Banaszek, który jako pierwszy wjechał do Świdnicy. Paluta zdobył też drugą premię górską na Przełęczy Kowarskiej i został liderem klasyfikacji górskiej.