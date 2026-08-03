Mocne rozpoczęcie Tour de Pologne. Znamy pierwszego lidera, wielka walka Polaka
Krótko po zakończeniu rywalizacji pań w ramach Tour de Pologne w poniedziałek 3 sierpnia do akcji pod szyldem TdP ruszyli panowie. Niezwykle prestiżowa rywalizacja swój początek miała w Gdyni, a pierwszy etap zakończono w Koszalinie. Zatriumfował tu Jonathan Milan z ekipy Lidl-Trek, od dobrej strony pokazał się też Marceli Bogusławski, który jednak skończył na 12. pozycji. Drugie miejsce w "generalce" za Milanem objął tymczasem Kamil Małecki (+00'02''), który błysnął w przypadku premii.
Po tym, jak w końcówce lipca w Tour de Pologne Women w fantastycznym stylu zwyciężyła Holenderka Lorena Wiebes (Team SD Worx-Protime), na początku sierpnia przyszedł czas na współzawodnictwo panów w ramach tego prestiżowego wyścigu.
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Jego 83. już edycja rozpoczęła się w Gdyni - a metę w tym przypadku wyznaczono w Koszalinie. Po drodze naturalnie na uczestników czekały różne premie - w Kartuzach, Bytowie i Polanowie premie lotne, a w Parchowie, Kołczygłowach i Kępicach premie specjalne (te dwie ostatnie nosiły miano odpowiednio im. Czesława Langa oraz starosty słupskiego). Do tego doszła premia górska w końcówce etapu (Góra Chełmska).
Na inauguracyjnym odcinku TdP (najdłuższym we współzawodnictwie, bo o długości 234 km) najlepszy okazał się reprezentant Włoch Jonathan Milan (Lidl-Trek), który osiągnął czas 5h04'11'. Podium uzupełnili Francuz Paul Magnier (Soudal Quick-Step) oraz Brytyjczyk Noah Hobbs (EF Education-EasyPost).
Jeśli mowa o Polakach, to najwyżej w klasyfikacji, na 12. pozycji, znalazł się Marceli Bogusławski, który do końca walczył o naprawdę wysoką lokatę. Na finiszu znalazł się jednak w dość nieprzyjemnym położeniu, będąc "zamkniętym" wśród rywali na trasie.
Warto nadmienić, że w klasyfikacji generalnej za pierwszym Milanem drugą pozycję objął... Kamil Małecki (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team), który świetnie radził sobie na odcinkach premiowanych.
Kolejny etap wyścigu wyznaczono na 4 sierpnia - i w tym przypadku kolarze wyruszą z Międzyzdrojów by zakończyć jazdę w Szczecinie. To kolejny odcinek płaski i do tego zdecydowanie krótszy - trasa będzie mieć tu 151 km.
Tour de Pologne 2026 potrwa do 9 sierpnia, do zmagań podeszło łącznie 147 sportowców. W ubiegłym roku triumfatorem klasyfikacji generalnej był Amerykanin Brandon McNulty (UAE Team Emirates XRG).