Mocne rozpoczęcie Tour de Pologne. Znamy pierwszego lidera, wielka walka Polaka

Po tym, jak w końcówce lipca w Tour de Pologne Women w fantastycznym stylu zwyciężyła Holenderka Lorena Wiebes (Team SD Worx-Protime), na początku sierpnia przyszedł czas na współzawodnictwo panów w ramach tego prestiżowego wyścigu.

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Jego 83. już edycja rozpoczęła się w Gdyni - a metę w tym przypadku wyznaczono w Koszalinie. Po drodze naturalnie na uczestników czekały różne premie - w Kartuzach, Bytowie i Polanowie premie lotne, a w Parchowie, Kołczygłowach i Kępicach premie specjalne (te dwie ostatnie nosiły miano odpowiednio im. Czesława Langa oraz starosty słupskiego). Do tego doszła premia górska w końcówce etapu (Góra Chełmska).

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Na inauguracyjnym odcinku TdP (najdłuższym we współzawodnictwie, bo o długości 234 km) najlepszy okazał się reprezentant Włoch Jonathan Milan (Lidl-Trek), który osiągnął czas 5h04'11'. Podium uzupełnili Francuz Paul Magnier (Soudal Quick-Step) oraz Brytyjczyk Noah Hobbs (EF Education-EasyPost).

Jeśli mowa o Polakach, to najwyżej w klasyfikacji, na 12. pozycji, znalazł się Marceli Bogusławski, który do końca walczył o naprawdę wysoką lokatę. Na finiszu znalazł się jednak w dość nieprzyjemnym położeniu, będąc "zamkniętym" wśród rywali na trasie.

Warto nadmienić, że w klasyfikacji generalnej za pierwszym Milanem drugą pozycję objął... Kamil Małecki (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team), który świetnie radził sobie na odcinkach premiowanych.

Kolejny etap wyścigu wyznaczono na 4 sierpnia - i w tym przypadku kolarze wyruszą z Międzyzdrojów by zakończyć jazdę w Szczecinie. To kolejny odcinek płaski i do tego zdecydowanie krótszy - trasa będzie mieć tu 151 km.

Tour de Pologne 2026 potrwa do 9 sierpnia, do zmagań podeszło łącznie 147 sportowców. W ubiegłym roku triumfatorem klasyfikacji generalnej był Amerykanin Brandon McNulty (UAE Team Emirates XRG).

Tour de Pologne Karol Strzelecki East News

Tour de Pologne Karol Strzelecki East News

Tour de Pologne Karol Strzelecki East News





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