Wyjątkowa ekspozycja rowerów prezentująca historię „dwóch kółek” będzie dodatkową atrakcją kolarskiego miasteczka podczas zawodów Gran Fondo Series. Już 27 czerwca na Skwerze Kościuszki, w trakcie Gran Fondo Gdynia oraz 12 września w okolicy stadionu miejskiego przy ul. Bułgarskiej, w czasie Gran Fondo Poznań, będzie można bezpłatnie zwiedzać Mobilne Muzeum Rowerów.

Rywalizacja na malowniczej i pagórkowatej trasie po Kaszubach oraz szybkie ściganie po płaskiej trasie w Poznaniu, to nie jedyne atrakcje zawodów kolarskich dla amatorów - Gran Fondo Series. Przez dwa dni, dla wszystkich chętnych, będzie możliwość poznania historii roweru dzięki niezwykłym eksponatom prezentowanym w mobilnym muzeum.

- W przygotowanej przez nas wystawie zaprezentujemy historię roweru na przestrzeni blisko 100 lat - mówi Łukasz Wykrota z Mobilnego Muzeum Rowerów. - Najstarszy eksponat będzie pochodził z lat dwudziestych, będą też rowery z lat trzydziestych oraz powojenne z okresu od lat sześćdziesiątych do lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. W naszych zbiorach są zarówno rowery dziecięce, turystyczne oraz oczywiście sportowe, tak więc zwiedzający zobaczą cały przekrój jednośladów z dawnych lat. Dla niektórych będzie to też okazja do sentymentalnego powrotu do czasów dzieciństwa, oglądając takie polskie rowery, jak kultowy Wigry 3, Pelikan albo Reksio - podkreśla Łukasz Wykrota.

Mobilne Muzeum Rowerów będzie jedną z dodatkowych atrakcji wyścigów Gran Fondo Series. Przez dwa dni w miasteczkach kolarskich w Gdyni i Poznaniu, będzie można bezpłatnie zobaczyć prawdziwe "perełki".

- Jednym z wielu atrakcyjnych eksponatów będzie na pewno rower wojskowy marki Łucznik, który był produkowany od 1935 roku aż do wybuchu II wojny światowej - mówi Łukasz Wykrota. - Rower jest wyposażony w replikę karabinu Mauser. Jest to bardzo ciekawy i rzadko spotykany eksponat historyczny, który z pewnością przypadnie wielu zwiedzającym do gustu - dodaje przedstawiciel Mobilnego Muzeum Rowerów.

Tegoroczne wyścigi Gran Fondo Series dla kolarskich amatorów odbędą się 27 czerwca w Gdyni oraz 12 września w Poznaniu. Cały czas na platformie SlotMarket.pl trwają zapisy na oba wyścigi. W obu lokalizacjach uczestnicy mają do wyboru dwa główne dystanse: Gran Fondo (120-140 km) oraz Medio Fondo (60-90 km). Tegoroczną nowością jest też dystans Family (30-40 km), przeznaczony dla osób w wieku 13+.

W ramach pakietu startowego każdy zawodnik otrzymuje profesjonalną koszulkę kolarską, bon na posiłek w lokalnej restauracji oraz pamiątkowy medal na mecie. Wyróżnikiem Gran Fondo Series są również atrakcyjne i bezpieczne trasy, które przez cały czas trwania rywalizacji są wyłączone z ruchu drogowego. Organizatorzy dbają również, by zawody toczone były w duch fair play i przeprowadzają wyrywkowe kontrole antydopingowe.

Organizatorzy nie zapomnieli też o zawodnikach, którzy byli zapisani na wyścig Gran Fondo Gdynia w zeszłym roku, ale ostatecznie nie mogli w nim pojechać z powodu pandemii koronawirusa. Dla nich wszystkich przygotowali specjalny voucher w wysokości 100 zł na udział w wybranym tegorocznym wyścigu Gran Fondo Series. Oznacza to, że voucher można wykorzystać przy rejestracji na zawody w Gdyni lub Poznaniu.

Więcej informacji o Gran Fondo Series można znaleźć na www.gfseries.pl. Patronem medialnym wydarzenia jest Interia.