Młody Polak szaleje w Hiszpanii. Spektakularne akcje robią wrażenie

Kacper Krawiec szalej w Hiszpanii. Na metę przyjeżdża po samotnych ucieczkach

- Cieszy to, że nasi zawodnicy pokazują się w Hiszpanii, choć trzeba pamiętać, że to są wyścigi amatorskie rozgrywane w ramach Pucharu Hiszpanii - powiedział w rozmowie z Interia Sport Zbigniew Klęk , odkrywca talentu wielu naszych kolarzy, a także trener w WLKS Krakus Swoszowice . Klub ten miał pewne problemu, bo odszedł główny sponsor, ale teraz w jego miejsce wskoczyła firma Wawel .

Krawiec mieszka w Zakliczynie nieopodal Dobczyc. To dość blisko od domu Rafała Majki. Zimą obaj razem trenowali, a dołączał też do nich były kolarz Piotr Tomana. Już jako junior młodszy dobrze rokował i zdobywał medale górskich mistrzostw Polski, ale - jak twierdzi trener Klęk - brakuje mu jeszcze trochę błysku i mocnej głowy do jazdy. Wygląda jednak na to, że na wyścigach w Hiszpanii dokonał się u niego przełom.