Młoda kolarka potrącona przez pijanego kierowcę. Rodzina apeluje o pomoc

Jessie Munton walczy o życie. W styczniu miała poważny wypadek

Rodzina robi co może, aby uratować życie 17-latki. Jej brat założył specjalną zbiórkę pieniędzy, aby zebrać fundusze potrzebne na kontynuację leczenia kolarki. "Jessie od prawie miesiąca walczy o życie na OIOM-ie z poważnym uszkodzeniem mózgu . (...) Naszymi modlitwami gorąco oczekujemy dnia, w którym ponownie otworzy oczy. Dzięki młodości, sprawności i niezłomnemu duchowi Jessie mamy nadzieję, że wyjdzie z tej próby i odzyska pozory życia, jakie kiedyś prowadziła. Jednak droga do powrotu do zdrowia jest długa i żmudna, dodatkowo pogarszana przez wysokie koszty specjalistycznej opieki " - można przeczytać w opisie zbiórki.

"Do tej pory Jessie przebywała na leczeniu w prywatnym szpitalu niedaleko miejsca wypadku, gdzie otoczona była wyjątkową opieką. Jednak obciążenie finansowe staje się przytłaczające, ponieważ jej opieka medyczna szybko się kurczy. Kolejny etap jej podróży to co najmniej sześciomiesięczna intensywna rehabilitacja neurologiczna w specjalistycznej placówce, której koszty są znaczne. Szacujemy, że aby przetrwać ten kluczowy okres rekonwalescencji Jessie, potrzeba blisko 2 milionów ZAR, czyli około 100 000 euro. Będzie to obejmować wszystko, od opieki rehabilitacyjnej, badań obrazowych, wizyt lekarskich po niezbędny sprzęt medyczny i nie tylko" - wyjawiono.