Mistrzyni Polski nie wytrzymała, uderza w związek. "Patologia"

34-latka zwróciła uwagę na to, że mistrzostwa Europy - które w tym roku organizowane są w Portugalii - rozpoczynają się od treningów, które zaplanowano na wtorek, 23 lipca. "Bez potwierdzenia ze strony PZKol co do mojej selekcji na ME, po mistrzostwach Polski wróciłam do Szwajcarii. Podróż do Portugalii to wobec tego 2000 km samochodem i 20 godzin jazdy bez przerwy. Nie ma innej możliwości niż jechać przez dwa dni. Pierwsze treningi na trasie mają być we wtorek. Mój pierwszy start w środę o 16:15. Rozpoczynając podróż o 6 rano we wtorek mogę nie zdążyć na pierwszy start, jeśli na trasie będą korki itp. Jest 20 w poniedziałek, a ja wciąż nie mam potwierdzenia selekcji. Nie będę wstawać o 4 rano we wtorek, żeby sprawdzić czy PZKol wydał zgodę na mój zasłużony wyjazd i czy zwróci mi koszty podróży. Wyrosłam z tego" - stwierdziła.