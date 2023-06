Mistrzyni olimpijska ścigała się z… pociągiem. I to tuż przy naszej granicy

Idea powstania "Faster than a Train", bo tak właściwie nazywa się to wydarzenie zrodziła się w 2021 roku. Jej nadrzędnym celem była promocja Orawy jako atrakcyjnego dla rowerzystów regionu. Pomysł na to, jak ją należycie rozreklamować okazał się niezwykle chwytliwy. Wykorzystano do niego lokalny pociąg - "Oravka", kursujący na trasie o długości 56 kilometrów.