Niedzielny wyścig wieńczy zmagania w MŚ. Liczy 268 kilometrów, poprowadzonych w trudnym, pagórkowatym terenie pełnym krótkich podjazdów. Za głównego faworyta uznawany jest Belg, Wout van Aert. My możemy jednak liczyć, że do gry włączy się Michał Kwiatkowski.



Polak do rywalizacji przystąpi mając mocne wsparcie drużyny. Znaleźli się w niej Maciej Bodnar, Łukasz Owsian, Stanisław Aniołkowski, Michał Gołaś i Cesare Benedetti. Dla tego ostatniego, urodzonego w Trydencie zawodnika to debiut w reprezentacji naszego kraju.



Start honorowy wyścigu nastąpi o godzinie 10:25.



