Mistrzostwa świata bez Kwiatkowskiego i Majki. Katarzyna Niewiadoma liderką kadry

Kigali, goszcząc tegoroczny czempionat napisze historię. Po raz pierwszy bowiem walka o medale odbędzie się w Afryce. Rwanda przez wiele lat zabiegała o organizację imprezy i podchodzi do niej z bardzo dużą powagą. Niepokój budzić może jednak niestabilna sytuacja na pograniczu z Demokratyczną Republiką Konga (dla przykładu - MSZ na swojej stronie internetowej odradza "wszelkie podróże do dystryktu Rubavu - w rejon miasta Gisenyi i przejścia granicznego Gisenyi-Goma"). Udział - z uwagi na odległość - wiąże się też ze sporymi kosztami.

Wiele reprezentacji narodowych podjęło decyzję o rezygnacji z udziału lub wysyła skromniejsze składy. Jak się okazuje, tym tropem pójdzie też Polska. Jak przekazał Polski Związek Kolarski, w rywalizacji Elity mężczyzn nie wystawimy żadnego zawodnika. Elita kobiet pojedzie w okrojonym, trzyosobowym zestawieniu (przysługiwało jej siedem miejsc).

MŚ bez "Zgreda" i "Kwiato"

Dlaczego nie zobaczymy w akcji panów? PZKol wyjaśnia, że powodem jest brak chęci startu naszych dwóch najmocniejszych zawodników, który byliby w zasadzie jedyną nadzieją na dobry wynik: Rafała Majki i Michała Kwiatkowskiego.

Rafał Majka, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, podjął decyzję o zakończeniu kariery reprezentacyjnej, natomiast Michał Kwiatkowski chce skoncentrować się na przygotowaniach do Mistrzostw Europy

W elicie kobiet reprezentować nas będą Katarzyna Niewiadoma, Marta Lach oraz Karolina Perekitko. W teorii dziwić może nieobecność czwartej zawodniczki Tour de France, Dominiki Włodarczyk, która jednak już wcześniej sygnalizowała że trasę MŚ uważa za odrobinę zbyt wymagającą.

Pełnej puli nie wykorzystamy też w innych kategoriach: wśród Orliczek pojadą dwie Polki (na pięć miejsc), w kategorii Orlików wystawimy trzech reprezentantów (mogliśmy czterech), a w juniorach - czterech (pula maksymalna wynosiła pięciu). Będzie też jedna juniorka (mogło wystartować pięć).

Skład reprezentacji Polski na MŚ w Rwandzie (21-28 września):

Elita kobiet:

1. Katarzyna Niewiadoma-Phinney

2. Marta Lach

3. Karolina Perekitko

Kobiety do lat 23:

1. Malwina Mul

2. Weronika Wąsaty

Kobiety junior:

1. Maria Okrucińska

Mężczyźni do lat 23:

1. Mateusz Gajdulewicz

2. Dawid Lewandowski

3. Michał Pomorski

Mężczyźni junior:

1. Ksawery Gancarz

2. Jan Jackowiak

3. Bartosz Łyżwa

4. Jan Mróz

Michał Kwiatkowski Mateusz Birecki AFP

Rafał Majka ANDRZEJ BANAS East News