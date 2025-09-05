Mistrzostwa świata bez Kwiatkowskiego i Majki. Katarzyna Niewiadoma liderką kadry
Polski Związek Kolarski ogłosił skład kadry, która weźmie udział w zbliżających się mistrzostwach świata w Rwandzie (21-28 września). "Biało-Czerwonych" nie zobaczymy w akcji w wyścigu Elity mężczyzn. W rywalizacji kobiet nie skorzystamy z kolei z pełnej, przysługującej puli. Pojadą jedynie trzy nasze reprezentantki, na czele z Katarzyną Niewiadomą. Decyzje te tylko na pozór są zaskakujące.
Kigali, goszcząc tegoroczny czempionat napisze historię. Po raz pierwszy bowiem walka o medale odbędzie się w Afryce. Rwanda przez wiele lat zabiegała o organizację imprezy i podchodzi do niej z bardzo dużą powagą. Niepokój budzić może jednak niestabilna sytuacja na pograniczu z Demokratyczną Republiką Konga (dla przykładu - MSZ na swojej stronie internetowej odradza "wszelkie podróże do dystryktu Rubavu - w rejon miasta Gisenyi i przejścia granicznego Gisenyi-Goma"). Udział - z uwagi na odległość - wiąże się też ze sporymi kosztami.
Wiele reprezentacji narodowych podjęło decyzję o rezygnacji z udziału lub wysyła skromniejsze składy. Jak się okazuje, tym tropem pójdzie też Polska. Jak przekazał Polski Związek Kolarski, w rywalizacji Elity mężczyzn nie wystawimy żadnego zawodnika. Elita kobiet pojedzie w okrojonym, trzyosobowym zestawieniu (przysługiwało jej siedem miejsc).
MŚ bez "Zgreda" i "Kwiato"
Dlaczego nie zobaczymy w akcji panów? PZKol wyjaśnia, że powodem jest brak chęci startu naszych dwóch najmocniejszych zawodników, który byliby w zasadzie jedyną nadzieją na dobry wynik: Rafała Majki i Michała Kwiatkowskiego.
Rafał Majka, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, podjął decyzję o zakończeniu kariery reprezentacyjnej, natomiast Michał Kwiatkowski chce skoncentrować się na przygotowaniach do Mistrzostw Europy
W elicie kobiet reprezentować nas będą Katarzyna Niewiadoma, Marta Lach oraz Karolina Perekitko. W teorii dziwić może nieobecność czwartej zawodniczki Tour de France, Dominiki Włodarczyk, która jednak już wcześniej sygnalizowała że trasę MŚ uważa za odrobinę zbyt wymagającą.
Pełnej puli nie wykorzystamy też w innych kategoriach: wśród Orliczek pojadą dwie Polki (na pięć miejsc), w kategorii Orlików wystawimy trzech reprezentantów (mogliśmy czterech), a w juniorach - czterech (pula maksymalna wynosiła pięciu). Będzie też jedna juniorka (mogło wystartować pięć).
Skład reprezentacji Polski na MŚ w Rwandzie (21-28 września):
Elita kobiet:
1. Katarzyna Niewiadoma-Phinney
2. Marta Lach
3. Karolina Perekitko
Kobiety do lat 23:
1. Malwina Mul
2. Weronika Wąsaty
Kobiety junior:
1. Maria Okrucińska
Mężczyźni do lat 23:
1. Mateusz Gajdulewicz
2. Dawid Lewandowski
3. Michał Pomorski
Mężczyźni junior:
1. Ksawery Gancarz
2. Jan Jackowiak
3. Bartosz Łyżwa
4. Jan Mróz