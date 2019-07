Maja Włoszczowska zajęła piąte miejsce w wyścigu XCO podczas mistrzostw Europy w Brnie. - Jestem naprawdę zadowolona z tego wyniku - powiedziała zawodniczka Kross Racing Team, dla której impreza w Czechach jest dopiero drugim startem po czteromiesięcznej przerwie.

Włoszczowska do rywalizacji powróciła przed tygodniem, podczas mistrzostw Polski w Mrągowie. Bardzo pewnie sięgnęła po swój trzynasty już w karierze złoty medal i z dużym optymizmem przystępowała do startu w mistrzostwach Europy. Polka po pierwszym z siedmiu okrążeń rundy zajmowała 14. pozycję, ale stopniowo przesuwała się w górę stawki i ostatecznie finiszowała jako piąta.

- Medal był bardzo blisko, co dla mnie osobiście jest sporą niespodzianką. Bardzo cieszę się z piątego miejsca. Tempo, zwłaszcza po starcie, było bardzo wysokie. Nie jestem do tego przyzwyczajona, dlatego postanowiłam, by początkowo jechać swoim tempem. Stopniowo je podkręcałam, co wystarczyło do zajęcia piątego miejsca. Forma wciąż nie jest najwyższa, więc może być tylko lepiej - komentowała zawodniczka Kross Racing Team.

Z występu Włoszczowskiej bardzo zadowolony był również menedżer zespołu i trener reprezentacji Polski - Kornel Osicki.

- Maja pojechała bardzo dobry wyścig, kończąc zmagania z niewielką stratą do medalowych pozycji. Myślę, że może to pozostawiać mały niedosyt, choć jednocześnie jest to piękny powrót do czołówki. Myślami jesteśmy już przy zbliżających się zawodach Pucharu Świata w Val di Sole oraz odbywających się na przełomie sierpnia i września mistrzostwach świata - powiedział.

