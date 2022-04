Mistrz Europy po operacji wznowił "lekką aktywność fizyczną"

"Badania kliniczne wykazały dalszą poprawę stanu układu sercowo-naczyniowego, co skłoniło Colbrellego do rozpoczęcia spacerów rekreacyjnych i lekkiej aktywności fizycznej" - poinformował jego zespół Bahrain Victorius po badaniach lekarskich, jakim kolarz poddał się na oddziale Kardiologii Sportowej Szpitala Uniwersyteckiego w Padwie.

Po zasłabnięciu na mecie etapu aktualny mistrz Europy trafił do szpitala, a następnie przetransportowano go do Włoch, gdzie przeszedł zabieg wszczepienia defibrylatora serca, urządzenia, które w wypadku zaburzeń jest w stanie skorygować rytm pracy tego organu.

Corbrelli w połowie kwietnia zapewnił w jednym z wywiadów, że nie czuje się jeszcze byłym kolarzem. "Przyjdzie czas, kiedy zrobimy wszystkie badania, ocenimy sytuację i wtedy podejmiemy decyzję" - powiedział.

"Priorytetem pozostaje monitorowanie jego stanu, ze ścisłą obserwacją w nadchodzących miesiącach, aby zapewnić mu bezpieczeństwo i wznowienie normalnych czynności życiowych" - skomentował z kolei w środowym oświadczeniu zespół Bahrain Victorius.