Miliarder podwójnym mistrzem świata. Na podium w wieku... 64 lat

Sylvan Adams przyszedł na świat w kanadyjskim Quebecu. Jego ojciec, Marcel pochodził z Rumunii. Był w trakcie II wojny światowej więźniem obozu zagłady, z którego udało mu się uciec. Do Kanady trafił w 1951 roku i szybko dorobił się gigantycznej fortuny na rynku nieruchomości . Syn przejął jego interes, ale obok rozwoju czynnie zaangażowany jest w działalność charytatywną. Założył fundację, która wspiera projekty naukowe, a osobiście wspiera m.in. organizację SpaceIL , której celem jest wysłanie bezzałogowej sondy na Księżyc.

Jednocześnie, miliarder jest aktywnie zaangażowany w świat sportu. Stworzył zawodową grupę kolarską, która w sezonie 2023 znana jest jako Israel-PremierTech. To drużyna najwyższego szczebla, która na koncie ma między innymi etapowy triumf w tegorocznym Tour de France (wywalczył go Michael Woods). To między innymi dzięki jego zaangażowaniu Izrael odwiedził w 2018 roku jeden z największych wyścigów etapowych świata, Giro d'Italia.