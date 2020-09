Międzynarodowa Unia Kolarska będzie dokładnie analizowała dane o kraksach, do których dojdzie w wyścigach z międzynarodowego kalendarza w 2021 roku. "Chcemy poprawić bezpieczeństwo" - zapowiedział szef UCI David Lappartient.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kolarstwo. Rafał Majka drugi na trzecim odcinku Tirreno-Adriatico. Wideo © 2020 Associated Press

"Obecnie nie dysponujemy dokładnymi liczbami. W kolejnym sezonie chcę mieć pełne zestawienie ile było kraks i z jakiego powodu do nich doszło, aby móc monitorować sytuację" - podkreślił Lappartient w rozmowie z reporterami przy okazji trwających w Imoli mistrzostw świata.

Reklama

W ostatnich miesiącach ciężkim wypadkom ulegli Holender Fabio Jakobsen podczas Tour de Pologne i Belg Remco Evenepoel w trakcie Il Lombardia.

"To prawda, że są to poważne przypadki. W takich sytuacjach pojawiają się wielkie emocje. Chcemy działać, bo w kwestii bezpieczeństwa jest wiele do poprawy, ale musimy wiedzieć co i gdzie można zrobić. Zmianom mogą ulec przepisy dotyczące zachowania kolarzy. Oczywiście jest też kwestia barierek" - przyznał Lappartient.

wkp/ cegl/