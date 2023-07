Michał Kwiatkowski wygrał etap Tour de France! "Kwiato" królem Grand Colombier

14 lipca jest we Francji dniem szczególnym. To święto narodowe - rocznica zdobycia Bastylii . Dla gospodarzy triumf tego dnia ma wyjątkowy smak. Chętnych na niego było wielu, tym bardziej, że organizatorzy zadbali, by walka toczyła się o wysoką stawkę. Meta ulokowana była na Grand Colombier , a poprzedzała ją licząca ponad 17 kilometrów wspinaczka. W książce wyścigu podjazd ten ujęty jest jako "HC" , mając najwyższy z możliwych współczynnik trudności.

"Kwiato", który wcześniej dwukrotnie "zabierał" się już do odjazdów, tuż po starcie ruszył do ucieczki dnia, w której jechał początkowo z aż dziewiętnastoma towarzyszami. Peleton nie odpuszczał, a przewaga wynosiła zaledwie dwie minuty. Nieco z tonu spuścił dopiero tuż przed finałową wspinaczką. Zapas urósł wtedy do czterech minut, co wciąż wydawało się być zbyt małym, by marzyć o przechytrzeniu faworytów klasyfikacji generalnej.