To był wielki piątek dla polskiego kolarstwa. Michał Kwiatkowski wygrał 13. etap Tour de France , w którym zawodnicy mieli do pokonania 137,8 km z Chatillon-Sur-Chalaronne do Grand Colombier. 33-latek urodzony w Chełmży podczas finałowej, morderczej wspinaczki skutecznie odparł atak faworytów klasyfikacji generalnej. Drugie miejsce zajął Maxim Van Gils, a trzeci na metę wpadł Tadej Pogacar, który zyskał kilka cennych sekund nad Jonasem Vingegaardem.