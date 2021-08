Michał Kwiatkowski: Nie powiedziałem jeszcze ostatniego słowa

Jakub Kędzior Kolarstwo

Michał Kwiatkowski finiszował na czwartej pozycji na drugim etapie 78. Tour de Pologne. Kolarz Ineos-Grenadiers stracił do zwycięzcy Joao Almeidy cztery sekundy, a w klasyfikacji generalnej wyścigu traci do Portugalczyka już jedenaście sekund. Mimo to "Kwiato" zapewnia, że nie powiedział jeszcze ostatniego słowa.

