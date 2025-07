Miał być bunt, a wyszły świetne mistrzostwa. "Mam nadzieję, że będą wielkie wyniki polskiego kolarstwa"

Na kilka tygodni przed mistrzostwami Polski w kolarstwie szosowym w Dobczycach pojawiła się groźba bojkotu imprezy. Wszystko za sprawą Dariusza Banaszka, byłego prezesa PZKol, który jest szefem Mazowsze Serce Polski.

On uważał, że trasy przygotowane na mistrzostwa Polski są zbyt trudne. Rzeczywiście przewyższenie w Elicie wynosiło ponad trzy tysiące metrów, ale w tegorocznych mistrzostwach świata, skala trudności będzie jeszcze wyższa.

Marek Leśniewski: Te słowa powinny zostać wycofane

Kolarze ze zrozumieniem przyjęli decyzje organizatorów. Interia Sport pytała kilkoro naszych cyklistów i nikt nie narzekał. Niektórzy twierdzili, że podjazdy mogłyby być jeszcze dłuższe, a w okolicy znalazłyby się i takie.

Milczenie jest złotem. Okazało się, że trasa była idealna dla ekipy pana Banaszka, bo wywalczyli wiele medali. Mają mistrza Polski młodzieżowców, a w wyścigu elity zdobyli srebrny i brązowy medal. Dla nich to prawie jak zwycięstwo, bo jednak Rafał Majka był poza zasięgiem. Moim zdaniem te słowa, jakie padły pod adresem Zbyszka Klęka, powinny zostać wycofane. Trasa była bowiem wspaniała, choć rzeczywiście runda była długa i dla kibiców mogła nie być wygodna. Była jednak selektywna i można powiedzieć, że poznaliśmy najlepszych z najlepszych. Mistrz Polski na tej trasie jest rzeczywiście mistrzem Polski

Prezes PZKol bardzo chwalił organizację i działania policji, która bardzo sprawni zabezpieczała wyścigi.

- Mieliśmy tutaj do czynienia ze wzorem organizacji i zabezpieczenia tras. To jest szablon, jaki chciałbym wprowadzić na wyścigach w całej Polsce. W Małopolsce wyścigi odbywają się bez problemów, a w innych częściach kraju jest już gorzej. Potrzebne będą zatem rozmowy z Komendą Główną Policji. Nie możemy dopuścić, by przez problemy z zabezpieczeniem tras ubywało nam wyścigów, bo tylko poprzez nie można podnosić poziom. Mam nadzieję, że Zbyszek Klęk pomoże nam w przywracaniu wyścigów do kalendarza - powiedział Leśniewski.

Trzeba przyznać, że organizacja MP przebiegała bez problemów. Największa bolączką był jednak brak jakiejkolwiek transmisji. Nie było nawet relacji tekstowej na stronach MP bądź profilach w mediach społecznościowych. Gdyby nie działania panów z serwisu Naszosie.pl, to kibice i dziennikarze mieliby szczątkowe informacje z trasy.

"Mam nadzieję, że będą wielkie wyniki polskiego kolarstwa"

W Dobczycach w najważniejszych wyścigach triumfowali Katarzyna Niewiadoma-Phinney (Canyon/Sram Zondacrypto) i Rafał Majka (UAE Emirates). Ten ostatnio - podobnie jak Michał Kwiatkowski - będzie powoli schodził z wielkiej kolarskiej sceny. W czasie tych mistrzostw Polski pokazało się kilku zawodników, którzy będą stanowić o przyszłości polskiego kolarstwa. Być może nawet będą wielkimi gwiazdami peletonu.

- Mamy pewną lukę po Rafale Majce i Michale Kwiatkowskim. W młodszych rocznikach mamy jednak wspaniałych zawodników. Widać, że w gronie juniorów mamy fajną grupę kumpli. W momencie jednak, kiedy zakładają kaski, to mocno rywalizują, ale z szacunkiem do siebie. Mamy naprawdę zdolną grupę młodzieży. Warto dla nich to kolarstwo rozbudowywać.

Było zasiane i już kiełkuje. Mam nadzieję, że z tego będą naprawdę wielkie wyniki polskiego kolarstwa

Pytanie tylko, czy PZKol udźwignie całą sytuację, bo wiadomo nie od dziś, ze związek boryka się z gigantycznymi problemami finansowymi.

- Jest coraz jaśniejsze światełko w tunelu. Rozmawiamy z ministerstwem sportu i dyrektorem Centralnego Ośrodka Sportu. Chcemy znaleźć jak najlepsze rozwiązanie na wyjście z kryzysu. Trzeba pamiętać, że mimo problemów, trzeba rozwijać kolarstwo. To jest nasz obowiązek statutowy. Mamy popularyzować i krzewić kolarstwo. Postanowiliśmy zatem na to postawić. Dlatego będziemy rozmawiali w sprawie przepisów. Chcemy wyciągnąć ze ścieżek rowerowych kolarzy, bo na tych robi się ciasno. Ludzie często wsiadają na rower. Trzeba to wykorzystać. To jest moment, by zachęcić Polaków do aktywności fizycznej - zakończył prezes PZKol.

Z Dobczyc - Tomasz Kalemba, Interia Sport

