Anna Shackley to młoda gwiazdka szkockiego kolarstwa. Ubiegły rok był dla niej wyjątkowy. Na mistrzostwach świata do lat 23 wywalczyła brązowy medal w rodzinnym Glasgow. Ponadto została wicemistrzynią Europy do lat 23 podczas zawodów Holandii, a także zajęła drugie miejsce w klasyfikacji końcowej Tour de l'Avenir Femmes. Niestety, więcej sukcesów 22-latka w kolarstwie już nie osiągnie.