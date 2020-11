​ME w kolarstwie torowym. Staniszewski szósty, Płosaj ósma

Daniel Staniszewski zajął szóste miejsce w wyścigu scratch w mistrzostwach Europy na torze kolarskim w Płowdiw. W wyścigu eliminacyjnym Nikol Płosaj była ósma. Tytuły mistrzowskie zdobyli Portugalczyk Iuri Leitao i Brytyjka Elinor Barker.

Płosaj miała szansę na wyższą lokatę, ale została zdyskwalifikowana w niegroźnej sytuacji. Sędziowie dopatrzyli się jej faulu, gdy przesuwała się do przodu grupy. W wyścigu eliminacyjnym co drugie okrążenie odpada ostatnia zawodniczka, a to Polce w tym momencie nie groziło.

Ponadto w czwartek odbyły się finały wyścigów drużynowych na 4 km na dochodzenie. Po złote medale sięgnęli Rosjanie oraz Brytyjki, które zbliżyły się do własnego rekordu świata z igrzysk w Rio de Janeiro (zabrakło im 0,201 s).

Ze startu w Bułgarii zrezygnowało kilka silnych ekip, m.in. Holendrzy, Belgowie, Francuzi i najlepsi obecnie na świecie w wyścigu drużynowym Duńczycy. Niemcy wysłali tylko sprintera Maximiliana Levy'ego.

Polska ekipa składa się z dwóch zawodniczek i trzech zawodników, wszyscy startują w konkurencjach średniodystansowych. Reszta kadry pozostała w kraju z powodu licznych przypadków zakażenia koronawirusem.

Wyniki:

kobiety - 4 km drużynowo na dochodzeni

finał

Wielka Brytania 4.10,437

(Josie Knight, Laura Kenny, Katie Archibald, Neah Evans)

Włochy 4.13,632 (Martina Alzini, Elisa Balsamo, Chiara Consonni, Vittoria Guazzini)

o trzecie miejsce

Ukraina 4.33,833 (Anna Nahirna, Tatiana Klimczenko, Wiktoria Bondar, Julia Biriukowa)

Hiszpania 4.37,341

wyścig eliminacyjny

1. Elinor Barker (Wielka Brytania)

2. Rachele Barbieri (Włochy)

3. Maria Martins (Portugalia)

...

8. Nikol Płosaj (Polska)

- mężczyźni

4 km drużynowo na dochodzenie

finał

Rosja 3.54,677 (Aleksander Dubczenko, Lew Gonow, Nikita Berseniew, Aleksander Jewtuszenko)

Włochy 3.54,787 (Francesco Lamon, Stefano Moro, Jonathan Milan, Gidas Umbri)

o trzecie miejsce

Szwajcaria 3.55,051 (Claudio Imhof, Simon Vitzthum, Lukas Ruegg, Dominik Bieler)

Białoruś 4.00,372

scratch

1. Iuri Leitao (Portugalia)

2. Roman Gładysz (Ukraina) -1 runda

3. Oliver Wood (Wielka Brytania) -1 ...

6. Daniel Staniszewski (Polska) -1

