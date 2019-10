Punkty do kwalifikacji olimpijskich - to główny cel polskich kolarzy torowych, którzy od środy będą się ścigać w mistrzostwach Europy w Apeldoorn. Do Holandii poleciało 21 biało-czerwonych, na czele z brązowym medalistą mistrzostw świata Mateuszem Rudykiem.

Zawodnik Stali Grudziądz spotka się w Apeldoorn z najlepszymi obecnie sprinterami, obok których stanął w marcu na podium mistrzostw świata w Pruszkowie - Harrie Lavreysenem i Jeffreyem Hooglandem.

"Chciałoby się zdobyć koszulkę mistrza Europy albo przynajmniej jakiś medal. Będzie o to trudno, bo Lavreysen i Hoogland będą się ścigać przed własną publicznością, ale podchodzę do startu spokojnie. Presja to będzie na igrzyskach w Tokio" - ocenił Rudyk.

Przygotowania do ME nie przebiegały bez przeszkód. Od 30 września ćwiczący w Pruszkowie kadrowicze nie mogli korzystać z maszyn startowych ani z urządzeń do pomiaru czasu. Zabrał je komornik na poczet spłaty długu Polskiego Związku Kolarskiego. Na ostatnich treningach w kraju musieli sobie radzić bez tego sprzętu.

Trener sprinterów Igor Krymski nie ukrywał, że trudno skupić się na pracy szkoleniowej, gdy jest się przygniecionym jeszcze innymi obowiązkami, jak księgowość, opisywanie faktur, przetargi na sprzęt itp. "Trenerem czuję się najmniej" - przyznał.

Mimo napotykanych trudności sprinterzy polecieli do Holandii nastawieni optymistycznie. Drużyna chce wrócić do grona najlepszych ośmiu, które będą mogły wystąpić na igrzyskach w Tokio. Obecnie biało-czerwoni w rankingu są na dziewiątej pozycji, ale dobry występ w Holandii pozwoli im wyprzedzić ekipę Trynidadu i Tobago, wzbogaconą niedawno o punkty z Igrzysk Panamerykańskich, a być może przesunąć się jeszcze wyżej.

Średniodystansowcy są w trudniejszej sytuacji.

"Nasza drużyna na 4 km na dochodzenie zajmuje obecnie dziesiąte miejsce, a w Tokio wystartuje osiem. Siedem ma dużą przewagę punktową nad ósmą Szwajcarią, z którą mamy kontakt wzrokowy. Na dziewiątej pozycji plasuje się Belgia, potem my, Amerykanie, Francuzi i Rosjanie. Sześć drużyn blisko siebie, wszystkie mają apetyt na to jedno miejsce. Mistrzostwa Europy zweryfikują nasze szanse. Na dziś zapewniony start na igrzyskach mają dwaj zawodnicy w madisonie. Możemy też wystawić jednego z nich w omnium" - wyjaśnił trener Jacek Kasprzak.

W Holandii dorobek punktowy będą chciały podreperować także kobiety w konkurencjach sprinterskich i średniodystansowych.

Apeldoorn jest pierwszym przystankiem w końcowej fazie kwalifikacji olimpijskich. Następne to sześć miast goszczących zawody Pucharu Świata - Mińsk, Glasgow, Hongkong, nowozelandzkie Cambridge, australijskie Brisbane i kanadyjskie Milton - a na zakończenie Berlin, gdzie na przełomie lutego i marca przyszłego roku odbędą się mistrzostwa globu.

Skład reprezentacji Polski na ME w Apeldoorn:

mężczyźni

konkurencje sprinterskie: Maciej Bielecki (GK Piast Szczecin), Krzysztof Maksel, Mateusz Rudyk, Rafał Sarnecki (wszyscy ALKS Stal Grudziądz); Patryk Rajkowski (UKS Jedynka Kórnik)

konkurencje średniodystansowe: Szymon Krawczyk (Voster Team), Filip Prokopyszyn (KK Tarnovia Tarnowo Podgórne), Bartosz Rudyk (ALKS Stal Grudziądz), Szymon Sajnok (CCC), Daniel Staniszewski (Pogoń Puławy), Wojciech Ziółkowski (NTS Spectrumbike-Elmar)

kobiety

konkurencje sprinterskie: Urszula Łoś (ALKS Stal Grudziądz), Marlena Karwacka, Nikola Sibiak (obie BCM Nowatex Ziemia Darłowska)

konkurencje średniodystansowe: Justyna Kaczkowska (Mat Atom Deweloper Wrocław), Karolina Karasiewicz (TKK Pacific Nestle Fitness Toruń), Katarzyna Pawłowska (Team Virtu), Łucja Pietrzak (Mat Atom Deweloper Wrocław), Daria Pikulik, Weronika Pikulik (obie BCM Nowatex Ziemia Darłowska), Nikol Płosaj (UKS TFP Jedynka Kórnik).

Program finałów:

środa (godz. 19.00-21.50): scratch kobiet, wyścig eliminacyjny mężczyzn, sprint drużynowy kobiet, sprint drużynowy mężczyzn

czwartek (19.00-22.00): scratch mężczyzn, wyścig eliminacyjny kobiet, 4 km drużynowo na dochodzenie kobiet, 4 km drużynowo na dochodzenie mężczyzn

piątek (18.00-21.50): 3 km indywidualnie na dochodzenie kobiet, omnium kobiet, omnium mężczyzn, sprint kobiet, sprint mężczyzn

sobota (19.00-22.00): 4 km indywidualnie na dochodzenie mężczyzn, wyścig punktowy kobiet, wyścig punktowy mężczyzn, keirin kobiet, keirin mężczyzn

niedziela (14.00-17.10): 500 m ze startu zatrzymanego kobiet, 1 km ze startu zatrzymanego mężczyzn, madison kobiet, madison mężczyzn.