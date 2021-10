ME: Karolina Karasiewicz siódma w wyścigu punktowym

Po niezwykle udanej rywalizacji w omnium mężczyzn, w której Alan Banaszek zdobył pierwszy dla naszej kraju złoty medal mistrzostw w Grenche, apetyty w polskiej ekipie były naprawdę spore. Tym bardziej, że w wyścigu punktowym kobiet reprezentowała nas Karolina Karasiewicz, brązowa medalistka ME z Płowdiw z 2020 roku.



Mistrzyni Polski elity w wyścigu ze startu wspólnego i w jeździe indywidualnej na czas na szosie, również i na torze należy do czołowych zawodniczek w naszym kraju, toteż i w jej przypadku liczyliśmy na medal. Zawodniczki miały do pokonania 100 okrążeń, 10 punktowanych, w tym ostatnie podwójnie. Za każde zdublowanie głównej grupy można było otrzymać dodatkowo 20 punktów.

Karasiewicz zaczęła dobrze i już na pierwszym sprincie sięgnęła po dwa punkty. W czwartym z kolei wygrała i na moment została liderką w wirtualnej klasyfikacji wyścigu. Polka cały czas jechała czujnie i dobrze taktycznie, co mogło zwiastować, że zamierza włączyć się do walki o medale.