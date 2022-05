Mathieu van der Poel utrzymał koszulkę lidera Giro d'Italia

Van der Poel uzyskał ją, wygrywając pierwszy etap z Budapesztu do Wyszehradu. W sobotę Holendrowi udało się ją utrzymać. Na krótkiej "czasówce" w stolicy Węgier stracił tylko trzy sekundy do zwycięzcy. S. Yates uzyskał czas 11.50.

Pięć sekund do Brytyjczyka stracił inny Holender Tom Dumoulin (Jumbo-Visma).

Reprezentant Polski Cesare Benedetti (Bora-Hansgrohe) był 131. ze stratą 1.31 do zwycięzcy.

W klasyfikacji generalnej van der Poel wyprzedza S. Yatesa o 11 sekund. Trzeci jest Dumoulin (16 sekund straty).

Giro d'Italia. Jeszcze jeden etap na Węgrzech

Uczestników 105. edycji Giro d'Italia czeka jeszcze jeden etap na terenie Węgier. W niedzielę ścigać się będą na 201-kilometrowej trasie z Kaposvaru do Balatonfuered. Poniedziałek przeznaczony będzie na transfer do Włoch, a czwarty etap odbędzie się we wtorek na Sycylii.(

