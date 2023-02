Światowy czempionat od tygodni zapowiadał się jako wielki pojedynek Wouta van Aerta i Mathieu van der Poela. Duet rywalizuje ze sobą już od czasów juniorskich, a walkę w przełajach przeniósł również do świata szosy. Co ciekawe, żaden z nich, mimo faktu, że od lat w przełajowym świecie dominują, nie bronił tytułu. Ten był w rękach Brytyjczyka, Toma Pidcocka, który do Hoogerheide jednak nie przyjechał.