Bogusławski, wywodzący się z kolarstwa górskiego stał się prawdziwym specjalistą od prologów - bardzo krótkich "czasówek". W tym roku, podczas Tour of Estonia miał okazję sprawdzić się w tej materii między innymi z przedstawicielami ekipy BikeExchange - Jayco. Sensacyjnie - wszystkich ich pokonał. Nietrudno więc połączyć kropki - to właśnie na północy Europy ekipa z Antypodów poznała siłę Polaka.

Marceli Bogusławski stażystą ekipy World Team

Pogłoski o stażu pojawiły się już jakiś czas temu, lecz oficjalnego potwierdzenia brakowało. To nadeszło dopiero we wtorek. Póki co nie wiadomo, gdzie Bogusławski zadebiutuje w nowej roli. Jest jednak duża szansa, że podpisze z drużyną kontrakt na sezon 2023.

Drużyny World Teams mogą angażować stażystów w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia danego roku. Każda może sprawdzić trzech kolarzy, przy czym w przeszłości nie mogli oni być związani z żadną z ekip tego szczebla. Stażyści nie mogą startować w wyścigach World Touru.