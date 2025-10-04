Mamy to! Brawurowy finisz, Katarzyna Niewiadoma-Phinney z medalem dla Polski

Europejski czempionat odbywa się zaledwie tydzień po mistrzostwach świata, które w tym roku gościły w Rwandzie. Rywalizacja Elity kobiet zakończyła się tam niemałą sensacją, bowiem po złoto sięgnęła szerzej nieznana dotąd Kanadyjka, Magdeleine Vallieres. Wykorzystała fakt, że największe gwiazdy, zamiast ją ścigać, oglądały się na siebie. Topowe kolarki globu tym bardziej spragnione były więc krążka mistrzostw Starego Kontynentu.

O tym, że nie chcą popełnić błędu z Afryki można było się przekonać już bezpośrednio po starcie. Najsilniejsze drużyny, holenderska i polska starały się w pełni kontrolować wydarzenia na trasie i nie pozwolić na jakikolwiek, istotniejszy odjazd. I to się udało - zanim rywalizacja wkroczyła w decydującą fazę, wszystkie akcje zaczepne zostały skutecznie spacyfikowane.

Mamy medal. Niewiadoma-Phinney z sukcesem we Francji

Wyścig na dobre "eksplodował" 38 kilometrów od mety. Wtedy to na atak zdecydowała się Holenderka Demi Vollering, za którą utrzymać zdołały się jedynie jej rodaczka, Anna van der Breggen, Katarzyna Niewiadoma-Phinney oraz Elisa Longo Borghini (Włochy). Niedługo później inicjatorka akcji zdecydowała się na kolejne szarpnięcie, rozrywając również czteroosobową czołówkę. Z przodu została sama, a ścigały ją tylko Polka i Van der Breggen. Longo Borghini została z tyłu.

Początkowo strata Polki do Vollering była stosunkowo niewielka i wynosiła około 30 sekund. Z czasem wzrosła jednak do ponad minuty i jasnym było, że złoto wymknęło się z rąk. Pozostawała walka o srebro z jadącą ciągle "na plecach" naszej zawodniczki Anną van der Breggen. Ta w pogoni za rodaczką nie dawała zmian, co naturalnie stawiało ją w uprzywilejowanej pozycji w ewentualnej walce o drugie miejsce na ostatnich metrach.

I faktycznie, podczas, gdy po złoto niezagrożona wjechała na metę samotna Vollering, losy drugiej pozycji rozstrzygnęły się dopiero na ostatniej prostej. Kapitalnie wypadła tam jednak Niewiadoma-Phinney. Na jej przyspieszenie Anna van der Breggen nie była w stanie zareagować. Ostatecznie to Polka zajęła drugie miejsce!

Katarzyna Niewiadoma JULIEN DE ROSA AFP