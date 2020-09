Małopolski Wyścig Górski. Vojtech Repa triumfatorem

Vojtech Repa wygrał 58. Małpolski Wyścig Górski. O sukcesie kolarza grupy Topforex-Lapierre przesądził 3. etap z metą na Przełęczy Prehyba. Czeski kolarz ukończył go na drugim miejscu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Tour de France. Tadej Pogaczar nowym liderem wyścigu. Wideo © 2020 Associated Press

Repa stracił 11 sekund do zwycięzcy - Norwega Torsteina Traeena (Uno-X Pro Cycling Team) ale przewaga, jaką miał po dwóch etapach, wystarczyła, aby awansował na pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej.

Reklama

Niedzielny etap, którego start został wyznaczony przy Chochołowskich Termach, liczył 131 km. Pierwszą górską premię, na Przełęczy Snozka, wygrał Norweg Martin Bugge Urianstad. Wiadomo jednak było, że losy etapu i wyścigu rozstrzygną się na 6-kilometrowym, stromym, finiszowym podjeździe na Przełęcz Prehyba (1 138 metrów n.p.m).



Jako pierwszy wspiął się na nią Traeen uzyskując 11 sekund przewagi nad Repą. Nie wystarczyło to jednak do wygrania klasyfikacji generalnej i Norweg musiał się zadowolić drugą lokatą. Czech okazał się lepszy o 3 sekundy.



Trzeci na mecie zameldował się Anatolij Budiak (Wibatech Merx Wrocław), a jako czwarty Piotr Brożyna (Voster ATS Team), ale w klasyfikacji generalnej to polski kolarz zajął miejsce na podium, a Ukrainiec był czwarty.



Prowadzący po dwóch etapach Stanisław Aniołkowski (CCC Development Team) minął linię mety jako ósmy, ze stratą minuty i 31 sekund. Ostatecznie został sklasyfikowany na szóstym miejscu.



Ubiegłoroczny zwycięzca MWG - Adam Stachowiak (Voster ATP Team) musiał zadowolić się piątą lokatą.



W klasyfikacji drużynowej najlepsza okazała się grupa Voster ATS Team. Klasyfikację górską wygrał Norweg Jonas Abrahamsen (Uno-X Pro Cycling Team) przed Markiem Rutkiewiczem (Mazowsze Serce Polski). Z kolei najlepszym sprinterem został Marcin Budziński (Wibatech Merx Wrocław).



Wyniki 3. etapu (Chochołowskie Termy - Stary Sącz/Przechyba, 131 km):

1. Torstein Traeen (Norwegia, Uno-X Pro Cycling Team) 3:04.38

2. Vojtech Repa (Czechy, Topforex-Lapierre) strata 11 s

3. Anatolij Budiak (Ukraina, Wibatech Merx Wrocław) 55

4. Piotr Brożyna (Voster ATS Team) 1.08

5. Danił Pronskij (Kazachstan, Vino Astana Motors) 1.13

6. Adam Stachowiak (Voster ATP Team) 1.18



Klasyfikacja generalna:

1. Repa 9:24.14

2. Traeen strata 3 s

3. Brożyna 54

4. Budiak 54

5. Stachowiak 1.12

6. Stanisław Aniołkowski (CCC Development Team) 1.16