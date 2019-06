Małopolski Wyścig Górski. Maciej Paterski wygrał kryterium w Krakowie

Maciej Paterski (Wibatech Merx Wrocław) wygrał kryterium uliczne o Złoty Pierścień Krakowa, które rozpoczęło 57. Małopolski Wyścig Górski. Kolarze ścigali się na Rynku Głównym.

Wyniki kryterium nie są zaliczane do klasyfikacji generalnej, ale Paterski do pierwszego etapu wystartuje w żółtej koszulce lidera. Wyścig potrwa do niedzieli, składa się z trzech etapów.

Kolarze przejechali najpierw 27 okrążeń wokół Rynku Głównego (w sumie ok. 18 km). Do drugiej fazy kryterium, awansowało 12 zawodników, którzy zebrali najwięcej punktów, zdobywanych na co piątym okrążeniu i dwóch ostatnich. W finałowej części zawodów, po zakończeniu każdego okrążenia, odpadał najsłabszy kolarz, aż do momentu gdy na trasie zostało tylko dwóch.

Do decydującej rozgrywki Paterski przystąpił z Mateuszem Komarem (Voster ATS Team), który triumfował w tym kryterium w ubiegłym roku. Walka o zwycięstwo trwała do ostatnich metrów. Więcej sił na finiszu zachował Paterski i jako pierwszy minął linię mety.

"Bardzo chciałem tutaj wygrać, bo to świetne miejsce do ścigania, ogląda nas dużo kibiców. Na każdym okrążeniu trzeba było walczyć, aby nie odpaść. Bardzo lubię taki wyścig australijski. Jest bardzo widowiskowy. Mateusz Komar jest specjalistą na od takiego ścigania. Na ostatniej rundzie mocno pociągnął. Mówiąc po kolarsku, "zespawałem" ten jego atak i na finiszu okazałem się lepszy" - powiedział Paterski, który dwa lata temu wygrał cały Małopolski Wyścig Górski.

"W tym roku nie będę walczył o zwycięstwo w klasyfikacji generalnej, ale wygranie któregoś z etapów. Gdy dwa lata temu wywalczyłem pierwsze miejsce, trasa była trochę inna. Już rok temu wyścig kończył się podjazdem na Przehybę. To najcięższy podjazd w Polsce. Dla mnie trochę za trudny. Tam wygrywać mogą tylko prawdziwi górale" - ocenił.

W piątek kolarze będą mieli do pokonania 120 kilometrów na trasie z Myślenic do Wieliczki. W sobotę czeka ich 146-kilometrowy etap z Niepołomic do Nowego Targu, a w niedzielę zakończą ściganie jedąc z Chochołowskich Term do Przehyby (136 km).

Wyniki kryterium w Krakowie:

1. Maciej Paterski (Wibatech Merx Wrocław)



2. Mateusz Komar (Voster ATS Team)



3. Patryk Stosz (CCC Development Team)



4. Mateusz Grabis (Voster ATS Team)



5. Martin Boubal (Czechy, CK Pribram Fany Gastro)



6. Martin Hebik (Czechy, CK Pribram Fany Gastro)

Grzegorz Wojtowicz