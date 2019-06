Kolarz Karol Domagalski (Hurom Polska BDC Development) trafił do szpitala w Nowym Targu z obrażeniami wewnętrznymi po poważnym wypadku na trasie drugiego etapu Małopolskiego Wyścigu Górskiego.

Do wypadku doszło, gdy kolarz stracił równowagę i wpadł do rowu, uderzając w betonowy element mostku. Kolarz został przewieziony do Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego w Nowym Targu na oddział chirurgii.

Lekarz dyżurny nie chciał udzielić informacji na temat stanu zdrowia zawodnika, ale jak dowiedziała się kolarz przeszedł zabieg operacyjny, a jego stan jest poważny, ale stabilny. Okoliczności wypadku ustala policja.

29-letni Domagalski na pierwszym etapie Małopolskiego Wyścigu Górskiego w Wieliczce zajął trzecie miejsce. Wyścig zakończy się w niedzielę etapem z Chochołowskich Term na przełęcz Przehyba.

