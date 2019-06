Kolarz grupy Voster ATS Adam Stachowiak wygrał 57. Małopolski Wyścig Górski. Wyprzedził Ukraińca Anatolija Budiaka (Wibatech Merx Wrocław) i Włocha Andreę Di Renzo. Koszmarny wypadek miał Karol Domagalski.

Zdjęcie Adam Stachowiak na mecie / Grzegorz Momot /PAP

Do trzeciego, ostatniego etapu kolarze wystartowali spod Term Chochołowskich i mieli do pokonania 136 kilometrów. Meta była usytuowana na przełęczy Przechyba na wysokości 1173 metrów n.p.m. Na koniec kolarze musieli pokonać 6-kilometrowy, bardzo stromy, selektywny podjazd.

Pierwszy linię mety minął Stachowiak, który przed startem do ostatniego etapu tracił dwie sekundy do lidera - Budiaka. Ten dotarł do mety na piątym miejscu w czasie gorszym o 15 sekund. Przed Ukraińcem finiszowali Artur Sowiński (VPM Porto Sant Elpidio) i Leszek Pluciński (Voster ATS) oraz Di Renzo. Włoch dzięki temu obronił trzecią lokatę w klasyfikacji generalnej.

W klasyfikacji drużynowej zwyciężyła włoska grupa VPM Porto Sant Elpidio przed Voster ATS i reprezentacją Ukrainy.

Nad tegoroczną edycją Małopolskiego Wyścigu Górskiego cieniem położył się wypadek Karola Domagalskiego (Hurom Polska BDC Development) podczas sobotniego etapu.



29-letni kolarz z poważnymi obrażeniami wewnętrznymi został przewieziony do szpitala w Nowym Targu, gdzie przeszedł operację i przebywa w stanie śpiączki farmakologicznej.



Jego żona Martyna Domagalska za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook zaapelowała o modlitwę.

"W imieniu rodziny bardzo proszę o modlitwę za Karola, jest w ciężkim stanie i walczy o życie!" - napisała.

Wyniki 3. etapu (Chochołowskie Termy - Stary Sącz/Przechyba, 136 km):

1. Adam Stachowiak (Voster ATS) 3:36.24

2. Artur Sowiński (VPM Porto Sant Elpidio) strata 5 s

3. Leszek Pluciński (Voster ATS) 8

4. Andrea Di Renzo (Włochy, VPM Porto Sant Elipidio) 9



5. Anatolij Budiak (Ukraina, Wibatech Merx Wrocław) 15

6. Szymon Tracz (CCC Development Team) 35

Końcowa klasyfikacja generalna

1. Stachowiak 10:19.15

2. Budiak strata 23 s

3. Di Renzo 44

4. Witalij Buc (reprezentacja Ukrainy) 1.58

5. Emanuel Piaskowy (Hurom BDc Development) 2.55

6. Tomas Jakoubek (Czechy, CK Pribram Fany Gastro) 4.01